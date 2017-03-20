立院初審通過 僑委人數增加、任期縮短

2017-03-20 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（20）日下午初審通過《僑務委員會組織法》第4條條文修正草案，僑務委員任期由3年改成2年，員額上限從180名增至200名。

《中央社》報導，立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會今日下午初審通過《僑務委員會組織法》第4條條文修正草案，本會設置僑務委員90人至200人，任期2年，得連任一次，為無給職；與現行規定180人、任期3年，人數增加、任期縮短。會議主席、民進黨立委段宜康已宣布全案完成初審，將交由朝野黨團協商。

提案修法的立委蔡適應期盼5月底前完成修法；蔡適應受訪時表示，修正重點將僑務委員任期從3年改成2年，未來能與總統任期接近，另一重點為僑務委員名額從現行90至180人，改成90至200人，因配合政府的南向政策等，需要新聘的僑務委員。