前瞻基礎建設 政院：拚綠能、水資源再投入3000億

行政院將於20日召開「前瞻基礎建設計畫記者會（綠能建設、水資源）」，行政院發言人徐國勇（右5）主持、政務委員吳政忠（左4）、國發會主委陳添枝（右4）、經濟部部長李世光（左3）、內政部次長林慈玲（左2）、交通部次長范植谷（右2）、農委會副主委陳吉仲（左1）、環保署副署長詹順貴（右1）、科技部次長蘇芳慶（右3）等出席。（記者羅沛德攝）

2017-03-20 20:41

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院週四院會將通過總金額約兆元的「前瞻基礎建設特別條例草案」及預算草案，除了「軌道建設」約投下4000億外，行政院今天表示，「水環境建設」約投入2500億元，綠能建設為500億元，要讓台灣未來「不缺水、不淹水、喝好水」。

「軌道建設」約投下4000億

在綠能建設上，行政院樂觀的說，政府對綠能建設預計投入500億元經費，將可帶動1.8兆的國內外投資，希望未來台灣能變成亞洲綠能的重要生產基地，整體的經濟效益預估可達3兆元。

行政院今天召集國發會主委陳添枝、經濟部長李世光、科技部長、政務委員吳政忠及各部會次長官員，共同召開前瞻基礎建設計畫記者會，並針對計畫中的綠能建設及水環境建設加以說明。

行政院發言人徐國勇指出，整個計畫預算的金額不會超過兆元，由於軌道建設的幾個項目還在匯整中，特別預算具體金額及各個建設的細項，將在週四行政院院會後公佈說明。

國發會主委陳添枝說，近幾年國內投資動能都不夠，需要強化，尤其是政府和公營事業近年來的投資成長率都是負數，政府因此要提出「前瞻基礎建設」來帶動經濟動能。

政務委員吳政忠表示，綠能包括太陽光電、風電和沙崙綠能科學城等，主要都是相關法規的彙整，投入的預算不多，卻能帶來1.8兆的國內外投資，未來台灣將能變成亞洲綠能的重要生產基地。

根據行政院提供資料顯示，在水環境建設部分，分為「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大部分。

．「水與發展」部分，政院希望能夠提供常態供水每日100萬噸，提供備援供水每日200萬噸。項目包括：烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、伏流水開發工程、白河水庫後續更新改工程、大安大甲溪水源聯合運用工程、雙溪生態水庫工程、天花湖生態水庫工程等建設。

．「水與安全」部分，規劃改善淹水面積200平方公里，設施縣市管堤防護岸及雨水下水道完成250公里，中央管河川及區排治理120公里以上；海提改善達16公里以上。項目包括：石門水庫阿姆坪防淤隧道計畫、湖山水庫第二原水管工程等。

．「水與環境」部分，推動88處河川環境景觀及棲地營造，水環境親水空間營造420公頃。項目包括：全國水環境改善計畫、加強無自來水地區供水改善計畫、再生水工程、深層海水取水工程計畫等。