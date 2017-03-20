前瞻基礎建設 政院：拚綠能、水資源再投入3000億
行政院將於20日召開「前瞻基礎建設計畫記者會（綠能建設、水資源）」，行政院發言人徐國勇（右5）主持、政務委員吳政忠（左4）、國發會主委陳添枝（右4）、經濟部部長李世光（左3）、內政部次長林慈玲（左2）、交通部次長范植谷（右2）、農委會副主委陳吉仲（左1）、環保署副署長詹順貴（右1）、科技部次長蘇芳慶（右3）等出席。（記者羅沛德攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕行政院週四院會將通過總金額約兆元的「前瞻基礎建設特別條例草案」及預算草案，除了「軌道建設」約投下4000億外，行政院今天表示，「水環境建設」約投入2500億元，綠能建設為500億元，要讓台灣未來「不缺水、不淹水、喝好水」。
「軌道建設」約投下4000億
在綠能建設上，行政院樂觀的說，政府對綠能建設預計投入500億元經費，將可帶動1.8兆的國內外投資，希望未來台灣能變成亞洲綠能的重要生產基地，整體的經濟效益預估可達3兆元。
行政院今天召集國發會主委陳添枝、經濟部長李世光、科技部長、政務委員吳政忠及各部會次長官員，共同召開前瞻基礎建設計畫記者會，並針對計畫中的綠能建設及水環境建設加以說明。
行政院發言人徐國勇指出，整個計畫預算的金額不會超過兆元，由於軌道建設的幾個項目還在匯整中，特別預算具體金額及各個建設的細項，將在週四行政院院會後公佈說明。
國發會主委陳添枝說，近幾年國內投資動能都不夠，需要強化，尤其是政府和公營事業近年來的投資成長率都是負數，政府因此要提出「前瞻基礎建設」來帶動經濟動能。
政務委員吳政忠表示，綠能包括太陽光電、風電和沙崙綠能科學城等，主要都是相關法規的彙整，投入的預算不多，卻能帶來1.8兆的國內外投資，未來台灣將能變成亞洲綠能的重要生產基地。
根據行政院提供資料顯示，在水環境建設部分，分為「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大部分。
．「水與發展」部分，政院希望能夠提供常態供水每日100萬噸，提供備援供水每日200萬噸。項目包括：烏溪鳥嘴潭人工湖計畫、伏流水開發工程、白河水庫後續更新改工程、大安大甲溪水源聯合運用工程、雙溪生態水庫工程、天花湖生態水庫工程等建設。
．「水與安全」部分，規劃改善淹水面積200平方公里，設施縣市管堤防護岸及雨水下水道完成250公里，中央管河川及區排治理120公里以上；海提改善達16公里以上。項目包括：石門水庫阿姆坪防淤隧道計畫、湖山水庫第二原水管工程等。
．「水與環境」部分，推動88處河川環境景觀及棲地營造，水環境親水空間營造420公頃。項目包括：全國水環境改善計畫、加強無自來水地區供水改善計畫、再生水工程、深層海水取水工程計畫等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中職》陳金鋒接富邦副領隊 開季前正式宣布
- 中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人
- 細嘴鷗小檔案
- 美國務卿訪中 北韓又測火箭引擎
- 大安區樂齡中心 揭牌
- 男子開挖掘機破牆 超市ATM整台搬走
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 5天拍20分鐘微電影 「他」一舉登影帝
- 遠東航空班機重落地檢修 旅客滯留馬公機場
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 跌破眼鏡！台人最愛國家竟非日本 而是...
- 向蕙玲解放比基尼 33歲獻首泡夜裡痛哭
- 曾許願「找到對的男人」 周蕙想通：不切實際
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈國際現場〉聯合利華出售旗下食品品牌
- 陳喬恩被虧好奢侈 打小強用的竟是...
- 威而鋼下重本 防偽比照鈔票等級
- （圖多）「韓版李大仁」宋承憲 曬「壞壞的魅力」
- 攔查李永得挨批執法過度 保大公布破案數據自清
- 看狐仙入戲太深 女星躺著也中槍
- 「封城」後再「入山」 苗警強勢掃毒
- 首相夫人也淪陷！ 樂壇傳奇布袋寅泰5月登台唱
- 事故釀33死11傷 蝶戀花營業執照被廢止
- 香港美食節目 我國旗被修圖
- 折舊、免徵門檻調高 房屋稅可望少繳
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 《市議員選戰》藍票倉不再 大安文山「新人激戰」
- NBA》湖人公鹿大亂鬥 聯盟重罰3人共228萬
- 中職》悍將新主客場球衣 吉祥物、啦啦隊全亮相（圖輯）
- 博硯「說」法》台灣是警察國家也不是一天兩天的事
- 新藥審查另設機構 學者批有權無責不合理
- 莿桐鄉樹仔腳天主堂 成立大聖若瑟朝聖地
- 人氣歐巴朴海鎮 原來喜歡棉花型的「他」
- 川習會擬4月登場 中方將要求確認一中
- 新竹轉運站 打造「公共藝術」風雨走廊
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 茂矽今年本業可獲利 營收逐季上揚
- 辣模上演野外全裸 IG曬照歡迎光臨
- 全球最快樂國家 台灣第33、中國排79
- 經典賽強4出擊／收發全壘打 老美淘汰衛冕軍
標題：前瞻基礎建設 政院：拚綠能、水資源再投入3000億
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email