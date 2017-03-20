| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

客委會主委遭警盤查 北市府：一切依法行政

2017-03-20  13:09

〔記者何世昌／台北報導〕客委會主委李永得昨日遭警察盤查，事後在臉書發文指北市淪為警察國家。對此，北市府發言人劉奕霆轉述台北市長柯文哲回應，保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也表示，一切依法行政。

李永得昨日在台北轉運站附近便利超商購物，遭保安大隊警察盤查，並要求出示證件，李永得拒絕，並在臉書貼文「真不敢相信，我只不過要去超商買一點東西，路上碰到五、六個警察，竟然叫住我要查我證件，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

保安大隊第五中隊長陳豐盛指出，昨天下午3時40分左右，隊員在台北轉運站1樓大廳巡邏，發現李永得穿著拖鞋，與友人從超商走出來，由於李一直看著員警，隊員感覺有異，才上前盤查，並要求出示證件。

對此，台北市長柯文哲今早召開市長室會議，發言人劉奕霆向市長報告輿情，並提及此案。劉奕霆轉述，保安大隊已解釋，市長的立場以此為準，並未多發表意見。

廣告
  • 客委會主委李永得（右）與其友人，今日下午遭到警方盤查。（記者鄭景議翻攝）

    客委會主委李永得（右）與其友人，今日下午遭到警方盤查。（記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李永得
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：客委會主委遭警盤查 北市府：一切依法行政


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.