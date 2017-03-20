客委會主委遭警盤查 北市府：一切依法行政
2017-03-20 13:09
〔記者何世昌／台北報導〕客委會主委李永得昨日遭警察盤查，事後在臉書發文指北市淪為警察國家。對此，北市府發言人劉奕霆轉述台北市長柯文哲回應，保安大隊已解釋，以此為準。劉奕霆也表示，一切依法行政。
李永得昨日在台北轉運站附近便利超商購物，遭保安大隊警察盤查，並要求出示證件，李永得拒絕，並在臉書貼文「真不敢相信，我只不過要去超商買一點東西，路上碰到五、六個警察，竟然叫住我要查我證件，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」
保安大隊第五中隊長陳豐盛指出，昨天下午3時40分左右，隊員在台北轉運站1樓大廳巡邏，發現李永得穿著拖鞋，與友人從超商走出來，由於李一直看著員警，隊員感覺有異，才上前盤查，並要求出示證件。
對此，台北市長柯文哲今早召開市長室會議，發言人劉奕霆向市長報告輿情，並提及此案。劉奕霆轉述，保安大隊已解釋，市長的立場以此為準，並未多發表意見。
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