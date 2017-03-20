國民黨抓人頭黨員 優先剔除4000人

2017-03-20 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰逐漸進入白熱化，人頭黨員被認為是選舉的隱憂，而國民黨已針對相關人士進行清理，有4000人左右將會被剔除，大多都是在取得黨籍之後，通訊地址都在同一處的黨員。

據《聯合報》報導，國民黨於今年1月1日到1月20日黨員暴增，一口氣出現5萬8000位左右新登記和回復黨籍的黨員，針對這些人國民黨以3種方式進行分析，第1是同一通訊地址；第2為同一入黨介紹人；第3是同一入黨介紹人且同一通訊地址，當中發現有大量黨員是在同一通訊地址，因此優先就要排除這些人。

另外，國民黨6組參選人的代表將在明日開會，看看是否能對人民黨員的處理達成共識，例如建立出人頭黨員的定義，以及審核與踢除黨籍的標準。