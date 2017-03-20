東南亞語導遊嚴重不足 立委要求考試主辦權回到觀光局

中客來台人數遽減，東南亞國家遊客增加。圖為林安泰古厝。（資料照）

2017-03-20 11:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部大力推動新南向觀光，去年東南亞來台觀光人數大增，但有立委質疑東南亞語系導遊人力嚴重不足，去年報考越南語導遊考試只有11人、印尼語11人、馬來語只有7人，要求交通部修法讓導遊考試主辦權重新回到觀光局。

過去導遊資格考試主辦單位是觀光局，93年後改為考試院，每年3月舉辦考試，考生須具備高中以上學歷；初等考試或相當等級的特種考試及格，並任職相關職務滿4年有證明文件；高等或普通檢定考試及格等任一資格。

鄭運鵬直指，東南亞觀光人數大幅增加，但國內導遊考試卻每年才辦1次，未來10年都不可能趕上旅客人數，鄭運鵬以各國來台遊客和導遊人數為例，105年平均1名中國港澳導遊服務72名旅客，反觀東南亞市場，1名泰國語導遊要服務2329名泰國旅客、1名越南語導遊要服務4275名旅客，馬來西亞最誇張，1名導遊竟要服務2萬9651名旅客；此外，每年報名東南亞與導遊考試的人也不足，因為許多可能有語言優勢的新住民要參加考試也有難度。

交通部長賀陳旦表示，目前規劃採取導遊助理的形式，補充旅行社在新興市場人力不足的問題，最快希望下半年能上路，但有關導遊助理來源和考核內容，甚至和旅行社、導遊、遊客之間的關係都還需再研議。

為增加東南亞語導遊考試，觀光局也鼓勵具東南亞語言優勢的新住民、僑外生投入導遊市場，辦理稀少與別導遊輔導考照訓練班，105年參訓人數227人，結訓人數211人，總計183人報名106年導遊人員考試。