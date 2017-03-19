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小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌

蔡英文政府積極推動「前瞻基礎建設計畫」。（資料照，記者吳政峰攝）

2017-03-19  08:16

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府推動「前瞻基礎建設計畫」，預估8年內斥資1兆，投入地方基礎建設，繼日前宣布81億興建基隆輕軌，42億全額補助台中水湳會展中心二期經費，接下來還有預算300億元的「大新竹輕軌路網計畫」等。

行政院長林全本週將對外說明「前瞻基礎建設計劃」特別條例與特別預算案，其中以軌道基礎建設為最大宗，總經費超過4千億，除了已宣布的81億元的基隆輕軌、275億的嘉義市鐵路高架化系統，還有近千億元的桃園鐵路地下化，及大新竹輕軌路網、南迴鐵路電氣化、東部鐵路雙軌化、台南市先進運輸系統（輕軌）、南市鐵路地下化等20多項。而高鐵延伸到屏東，以及北宜直鐵，亦將納入規劃，先做可行性評估。

《聯合報》報導，相關人士透露，蔡英文和林全都會藉由相關視察行程，宣布基礎建設內容，不僅展現政府決心，也給地方首長壓力，督促落實重大建設。且英全也會到藍營執政縣市，邀請縣市首長一起參加。

前瞻基建計劃中，新竹市將有預算300億元的「大新竹輕軌路網計畫」，對此民進黨總召柯建銘透露，希望採用環狀線的模式，將科學園區、高鐵特區、竹北生活圈、新竹舊城區串連起來，讓大新竹形成完整生活圈，解決困擾已久的交通問題。

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