學運3週年後 《兩岸監督條例》要這樣處理...
2017-03-18 13:05
民進黨發言人張志豪表示，本會期《兩岸協議監督條例》已經列入優先法案中。（資料照，記者蘇芳禾攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕太陽花學運今天滿3週年，3年前，時任立法院長的王金平承諾，兩岸協議監督條例草案完成立法前，不召集兩岸服務貿易協議相關黨團協商會議，最後學生退出議場，不過3年過去後，監督條例依然躺在立法院。民進黨發言人張志豪今（18）日表示，本會期《兩岸協議監督條例》已經列入優先法案中。
由參與學運的團體組成的社團聯盟《經濟民主連合》日前召開記者會質疑，民進黨上會期「一次都沒有排審監督條例草案」，經民連今天晚間也將重回立法院，在立法旁舉行晚會，並且邀請總統蔡英文和立法院各黨團代表參加。
張志豪指出，目前條例草案共有6個版本。其中民進黨團版草案可適度代表政府立場，亦能呼應民眾要求兩岸互動公開透明的期許。
民主進步黨期待各方意見能理性溝通、討論，讓《兩岸協議監督條例》成為一部符合公開透明、人民參與、國會監督原則，又能務實可行的法案。
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