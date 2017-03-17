基隆輕軌捷運 交通部力拚4年通車
2017-03-17 17:28
基隆輕軌捷運，交通部力拚4年通車。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天宣布將斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，路線為從基隆到南港的「國際郵輪母港線」，交通部長賀陳旦表示，有向總統承諾，會朝4年通車的方向努力。
賀陳旦表示，為避免技術上受制於人，一開始就評估採行通用的技術系統，這套Tram-Train輕軌系統是最新的技術，歐洲已有25個城市採行，總統上週去台車公司，也勉勵台車勇敢引進，完成技術移轉在台製造，有相當程度的自製率，才能克服過去引進外國系統受制於人、抬價的情況。
機場捷運通車拖了20年，基隆輕軌是不是也會步上後塵？賀陳旦說，過去大部分建設都受制於土木、環評等部分，基隆輕軌大部分是沿用台鐵未使用的第三軌舊路廊，沒有這個問題，會在技術移轉前提下，盡量爭取更多選擇。
基隆輕軌軌距與台鐵同為1067mm，部分路段可與台鐵共享路權，也可行駛在平面道路上，是國內首創的複合式輕軌系統。立委蔡適應表示，這樣的設計在歐洲相當普遍，希望能儘速推動，送到行政院下一階段前瞻計畫，立法院全體委員都會支持。
蔡適應指出，台鐵第三軌只做到南港就併入二軌，荒廢著偶爾做火車調度，只有半套完全無法使用，他與市長林右昌一直和相關部會討論解決方案，將第三軌改為設置到南港展覽館，是一條專線鐵路。
林右昌說，蔡總統上任不到一年就到基隆宣布輕軌建設，是對基隆人的肯定，也讓基隆得以翻身，過去一兩年來，他從基層溝通到部會、總統層次，下週行政院院會作最後確定，總統來宣布此政策，代表對基隆的重視，蔡總統也希望任內能看到市港再生，跨出重要的第一步。
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