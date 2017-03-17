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國民黨發現美金債券 府：與追究不當產黨無關
2017-03-17 15:16
〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展上午召開記者會公布自查舊有黨產，發現一批民國36年中央政府發行之第二期美金公債，本金及未領息票合計為美金3648萬餘元，估算現值約新台幣385億元！不過，總統府發言人林鶴明今天下午表示，這是1947年國民黨在行憲前，也就是所謂的訓政時期，在中國大陸執政時期所發行的債券，這些債券其實與台灣人民並沒有相關連，「我們也不了解這樣的揭露與解決威權時期不當黨產問題的關連在什麼地方！」。
林鶴明強調，國民黨的美金公債，與不當黨產的追究、國民黨當前遭遇的問題是兩回事，反而讓大家發現國民黨有很多外界所不知道的秘密。
林鶴明今天下午受訪表示，對於國民黨提到美金公債的部分，如果國民黨突然發現自己過去的財產，今天才做這樣的表述，這並沒有辦法解決現在的問題，國民黨真的有這麼多黃金債券，怎麼在過去查察時沒有被揭露？是不是還有很多看不到的部分？這也是關切不當黨產議題可以持續關心的。
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