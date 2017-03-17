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國民黨主席民調 吳敦義獲45％黨代表支持

2017-03-17  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意學會今日公布國民黨主席選舉民調，在受訪的691位黨代表裡，45%支持前副總統吳敦義，支持洪秀柱連任的共有21%，郝龍斌則得到17%，其他的參選者包括韓國瑜、詹啟賢、潘維剛都沒超過2%。

據《蘋果日報》報導，台灣民意學會理事長黃國敏表示，在適任度方面，53%的受訪者認為黨主席最適合由吳敦義來當，15%認為是洪秀柱，郝龍斌則拿到11%。在看好度的狀況，43%看好吳敦義選上黨主席，洪秀柱則是16%，郝龍斌8%。

在黨主席參選人的領導能力、個人條件、組織能力的評比上，最多受訪者支持吳敦義，排在後面的是洪秀柱，第三名為郝龍斌。

此份民調由台灣民意學會在2月24日至25日，以黨代表名冊手機電話採取簡單隨機抽樣，有效樣本數共691份，抽樣誤差不超過正負2.8%。

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  • 台灣民意學會今日公布國民黨主席選舉民調，在受訪的691位黨代表裡，45%支持前副總統吳敦義。（資料照，記者呂伊萱攝）

    台灣民意學會今日公布國民黨主席選舉民調，在受訪的691位黨代表裡，45%支持前副總統吳敦義。（資料照，記者呂伊萱攝）

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