被爆關說中油人事 林岱樺親上火線

2017-03-16 19:03

［記者黃旭磊／高雄報導］遭爆關說中油人事，立委林岱樺晚間於高雄市區發表聲明表示，市長初選是一場資源不對稱的競爭，如果，黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭，真得必須停下腳步，重新思考。

林岱樺遭爆向中油總經理陳綠蔚推薦特定人事，最後順利錄用。對此，林岱樺晚間於高雄市民生、中華路口表示，「辦公室的同仁覺得委屈，建議請中油公布處理流程，以及哪些委員曾經推薦請託；我制止了。」

林岱樺說，從「野保法」協商，到推薦函外流，持續的餘震，在我離開戰場前不會停歇，管碧玲委員說，「這是一場資源不對稱」的競爭，如果，黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭；我真的必須停下腳步，重新思考，這樣的參與對高雄市的未來發展、對民進黨的持續進步與穩固執政，是好？是壞？

林岱樺表示，因為對於行政權的制衡監督、對於人事任用的舉薦拔擢，本是立委國會問政、為民喉舌的職責所在，不應因為失焦的爭論，污名化了所有立委同仁的努力，而使約制行政權的監督力量弱化，那絕非民主與民眾之福。

林岱樺約於10分鐘內唸完聲明稿，隨後驅車離開。