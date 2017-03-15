打臉司改會議？ 司法院：屬諮詢性質「高度尊重」

2017-03-15 13:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明上午針對法庭直播議題，質詢司法院秘書長呂太郎。呂表示，因可能影響證人陳述、涉及當事人隱私問題，司法院「基本上不同意」事實審直播。呂太郎說，司改國是會議屬於諮詢性質，除非進行相關修法，否則會議做出的相關結論，司法院將以「高度尊重」原則處理。

由於下週憲法法庭將針對同婚案件，進行大法官釋憲並同步直播法院情況，法院直播議題也引發熱議。呂太郎上午赴立法院司法法制委員會，報告司法院106年度立法計畫，接受徐永明備詢時被問及相關議題。

徐永明詢問，司法改革國是會議若做出法院應直播的結論，司法院接不接受？呂太郎強調，法院直播涉及非常多議題，若真要落實應進行修法，司法院對法律審或憲法這類屬於制度面討論的法庭直播，採取肯定態度，但若涉及事實審直播，司法院不贊成。

國民黨立委廖國棟也關切法庭直播議題。呂太郎強調，法庭直播較常見於英美法系系統中，我國因屬歐陸法系，法庭直播可能對事實人造成衝擊，呂太郎表示，可以理解法庭直播能提升民眾對司法不信任程度、希望加強對法官法院的監督，但應用更多元細緻的方式處理，而非貿然開放法庭直播。

此外，針對司改國是會議討論到的觀審與參審制，呂太郎表示，司法院認為，台灣社會氛圍較適合參審制而非觀審制。