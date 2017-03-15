| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
掏空127億 鄧文聰因病3.5億交保 檢提抗告 經典賽》巴倫汀敲雙響砲 荷蘭四轟「扣倒」古巴
 首頁 > 政治

打臉司改會議？ 司法院：屬諮詢性質「高度尊重」

2017-03-15  13:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明上午針對法庭直播議題，質詢司法院秘書長呂太郎。呂表示，因可能影響證人陳述、涉及當事人隱私問題，司法院「基本上不同意」事實審直播。呂太郎說，司改國是會議屬於諮詢性質，除非進行相關修法，否則會議做出的相關結論，司法院將以「高度尊重」原則處理。

由於下週憲法法庭將針對同婚案件，進行大法官釋憲並同步直播法院情況，法院直播議題也引發熱議。呂太郎上午赴立法院司法法制委員會，報告司法院106年度立法計畫，接受徐永明備詢時被問及相關議題。

徐永明詢問，司法改革國是會議若做出法院應直播的結論，司法院接不接受？呂太郎強調，法院直播涉及非常多議題，若真要落實應進行修法，司法院對法律審或憲法這類屬於制度面討論的法庭直播，採取肯定態度，但若涉及事實審直播，司法院不贊成。

國民黨立委廖國棟也關切法庭直播議題。呂太郎強調，法庭直播較常見於英美法系系統中，我國因屬歐陸法系，法庭直播可能對事實人造成衝擊，呂太郎表示，可以理解法庭直播能提升民眾對司法不信任程度、希望加強對法官法院的監督，但應用更多元細緻的方式處理，而非貿然開放法庭直播。

此外，針對司改國是會議討論到的觀審與參審制，呂太郎表示，司法院認為，台灣社會氛圍較適合參審制而非觀審制。

廣告
  • 司法院秘書長呂太郎今日表示，司改國是會議屬於諮詢性質，除非進行相關修法，否則會議做出的相關結論，司法院將以「高度尊重」原則處理。（資料照，記者陳志曲攝）

    司法院秘書長呂太郎今日表示，司改國是會議屬於諮詢性質，除非進行相關修法，否則會議做出的相關結論，司法院將以「高度尊重」原則處理。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 司法院 法庭直播
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：打臉司改會議？ 司法院：屬諮詢性質「高度尊重」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.