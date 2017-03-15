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川普對台軍售成真？ 藍綠立委們看法是...

2017-03-15  12:08

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導指出，美國川普政府將對台提供軍售，包含更為精良的防禦性武器，對此，國民黨立委呂玉玲表示樂見其成，但不能因為軍售而排擠到台灣國防自主預算；民進黨立委黃偉哲則認為要謹慎以對。

根據《蘋果日報》報導，呂玉玲表示，美國政府要賣台灣更多武器，對此她樂觀其成，但她強調，台灣要能夠自主選擇軍購清單，而不是美國賣什麼台灣就要買，而過去美國賣給台灣的武器中，有些是台灣有能力自製的，因此不能因為美國軍售而排擠國防自主預算。

黃偉哲則認為，川普從商起家，對台軍售的考量可能還是出自於美國以及穩定世界局勢的需要，因此重要的是台灣要認清楚自己需要什麼、對方能提供什麼，川普的舉動也難以預測，應該小心應對。

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  • 針對川普政府可能對台提供軍售，呂玉玲表示樂見其成，但不能因為軍售而排擠到台灣國防自主預算；民進黨立委黃偉哲則認為要謹慎以對。圖為F-16。（資料照，記者游太郎攝）

    針對川普政府可能對台提供軍售，呂玉玲表示樂見其成，但不能因為軍售而排擠到台灣國防自主預算；民進黨立委黃偉哲則認為要謹慎以對。圖為F-16。（資料照，記者游太郎攝）

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相關關鍵字： 台美軍售 呂玉玲 對台軍售 美對台軍售 軍售 黃偉哲
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