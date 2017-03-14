要求林務局為林業政策道歉未果 歌手巴奈當場離席

在凱道夜宿抗爭的原住民轉型正義小教室14日舉行記者會，針對原住民傳統領域劃設辦法向林物局喊話，要求落實蔡英文總統所言推動原住民的轉型正義與歷史正義。歌手巴奈（右）、導演馬躍·比吼（中）等一行人，在記者會後前往林務局，與局長林華慶（左）當面對話。（記者劉信德攝）

2017-03-14 18:43

〔記者吳欣恬／台北報導〕在凱道夜宿進入第20天的原民團體，今天下午從凱道步行前往農委會林務局，要求林務局「林先生」針對過去不當的砍伐天然林政策道歉。林務局長林華慶雖坦言過去政策不當，但並未鬆口，原住民歌手巴奈隨即離席，留下另一代表、紀錄片導演馬躍比吼和林務局官員對談。

巴奈批評林務局過去大量砍伐原始林，再大面積造林，這些相同年分、單一樹種的人造林是導致現在大面積土石崩塌、土石流的根本原因。原住民賴以維生的山垮了，但到現在都沒有人為過去的錯誤政策道歉。

巴奈還說，保護野生動物的學者，更將矛頭指向帶他們進入山林做研究的原住民，讓原住民遭受狩獵汙名。但實則是人造林的錯誤政策剝奪了野生動物的棲地。

巴奈要求林務局為山林遭受過去不當政策的迫害道歉，更直指「山林是被林務局弄壞」、「不願道歉，我還會再來。」

原住民歌手那布也指出，「原住民採取傳統領域土地森林產物管理規則」公告後，部落雖然是已經公告、森林的主人，但他說，或許是原住民轉型正義做得不夠、心理建設做得不足，族人在面對林務局官員時，話語權仍都在林務局官員，像是規定採集、狩獵只能供祭祀所用；如需使用木頭，則依材積材質酌收款項。

那布直言，這些規定「聽了就生氣」。他指出，族人雖仍懦弱，但「林務局態度不可超過我們的尊嚴」、「即使是交1元，都有損部落經公告為主人的地位、都是尊嚴的踐踏」，這也是為什麼原住民要退回這項已經公告的管理規則。

馬躍比吼說，為什麼在台糖之後，將目標朝向林務局，主因是排除私有地之外，林務局的國有林占了國土的43%，和原住民保護區重疊最大，但重疊多少卻無從得知。

他說，在日治時期，原住民生活領域占全台土地的50%，日本政府 和國民政府以沒有地契證明就化為國有地的手段，於是原住民的土地就從1925年的166萬公頃，到現在僅剩約20萬公頃。

林務局是第一個響應總統蔡英文原住民轉型正義的單位，因此也希望林務局為過去錯誤政策道歉，並提出更積極的想法與做法。

林華慶說，戰後森林大規模利用天然林有其社會環境背景，很多國民因此獲利，大自然也付出慘痛代價。而總統蔡英文作為國家最高領導人，上任後隨即為過去政策犧牲原住民權益道歉，林華慶也承諾未來林務局會繼續有誠意的扭轉和部落的關係。但他也提到，在極端氣候下，造成的深度崩塌，這是天然林都無法承受的。

林務局企劃組組長張岱說，以前因為經濟原因，材都以單一樹種造林，現在已調整為符合自然的方式。而二戰後國民政府遷台至1991年結束伐採，共有27萬公頃的天然林遭伐，其中25公頃進行人造林，相差的2公頃則為天然更新或崩塌地。

張岱更以南投丹大林道的人造林為例，他說只要不要有人為進出干擾和非法狩獵，野生動物的生態其實可以恢復得很好，可見到台灣水鹿和野山羊等

林華慶也進一步承諾，未來原住民部落周邊的人造林，如果部落希望回復天然林，林務局都願意合作協助復育。