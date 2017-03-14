馬英九被起訴 郝龍斌：懲罰法官說法的寒蟬效應

2017-03-14 11:33

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，國民黨主席參選人郝龍斌上午聲明表達遺憾，他並質疑，在監察委員被提名人陳師孟大張旗鼓說要懲罰「辦綠不辦藍」的法官後，寒蟬效應是否發酵？

郝龍斌說，法治是台灣民主政治的基礎，如今是否已被民進黨的恐嚇、威脅侵蝕？社會各界自有公斷！

郝龍斌表示，馬英九清廉自持、謹慎守法的作風，這麼多年來，民眾都看在眼裡，而且馬英九兩次被起訴，都是在民進馬黨執政期間，起訴事由也都並不充足，因此他相信會與當年特別費案起訴案一樣，最後獲得司法會還他公道。