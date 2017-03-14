鄭寶清質詢「最希望國歌消失」 林全這樣回答…
2017-03-14 10:45
立委追問國歌被台大生票選最希望消失歌曲議題，行政院長林全不願正面回應。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕台大通識課票選出最希望消失歌曲，第1名竟是中華民國國歌。民進黨立委鄭寶清質詢行政院長林全相關議題，並問是否先移除校園內蔣介石銅像。對於歌曲議題，林全僅僅表示「有看到媒體報導啦！」對於移除校園蔣介石銅像議題，會請教育部研議。
國立台灣大學社會系教師李明璁，本學期開設通識課「音樂社會學」，並出3三道加簽徵選作業題目，其中1題為「如果你希望有一首歌能從地球上永久性地消失，那會是什麼？」最後在139份回答中，票選出第1名為「中華民國國歌」，引發激烈正反議論。
立委鄭寶清質詢時，問林全「是否喜歡聽歌」，林全表示「聽歌當然是很好放鬆方法。」鄭寶清接連追問林全是否知道台大相關的票選結果，林全不願正面回答，最後僅表示「我有看到媒體報導啦！」聽到林全如此回答，鄭寶清切入正題，質詢轉型正義議題。
鄭寶清強調，全台最菁英學生最討厭歌曲竟是中華民國國歌，全世界找不到第2個國家像台灣這樣，每逢228，蔣介石銅像就造成撕裂、衝突，蔣被列為世界4大殺人魔王，其中希特勒的銅像就不會被德國放在校園內膜拜，是否提案移除校園內的蔣介石銅像。
林全表示，教育部已有相關處理原則，將照此處理，至於時程，因此部分總是希望有更多溝通，會請教育部研議，將請教育部同仁再向立法委員說明。
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