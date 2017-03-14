遭職業學生監控 在台中生：恐懼來自中國

有中生透露，台灣校園有職業學生活動。（本報製作）

2017-03-14 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕政大畢業中生涉共諜案引發社會關注，媒體訪問在台中生，有中生透露，台灣校園有職業學生活動，這次共諜案爆發出來並不意外。

《天下雜誌》訪問一名自稱遭監控的中生趙民生（化名），他說中國有關單位掌握了他在台灣的學校生活情況，他在台灣則發現有一些不太唸書，常刺探他人立場的中生，甚至有其他中生被威脅「我知道你在圖書館借了什麼書」，因此他確定台灣校園有中國職業學生在活動。

該中生指出，在台灣他也無法免於恐懼，這個恐懼來自於中國。他說，他曾因價值觀不同與其他中生起衝突，讓他緊繃的不是台灣學生，而是其他中生。