南部立委施壓軍中人事？ 劉世芳：絕無相關行為
2017-03-12 19:15
〔記者王榮祥／高雄報導〕某媒體報導南部立委向國防部施壓，介入國軍少將人事安排﹗立委劉世芳傍晚發出聲明指出，作為立法院國防外交委員會一員，除坦蕩宣誓絕無任何相關行為以外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者為何人﹖並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會委員一個公道。
今有媒體報導，南部民進黨籍立委涉入軍方人事關說，後來又有消息指涉是國防委員會成員，引發各界關注。
報導指稱施壓立委，是民進黨經常上談話性節目的南部立委，軍方也已在上周，通過這名立委薦舉人選。
劉世芳晚間發出聲明，作為立院國防外交委員會一員，她除了坦蕩宣誓絕無任何相關行為外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者為何人，並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會委員一個公道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣戲劇最長壽男主角 年收6.4億元賺了28年
- 經典賽》米勒挨2轟爆4分 多明尼加逆轉勝美國
- 羞愧！父母撿到錢包裝沒事 說謊遭7歲兒戳破
- 佩佩遭無禮索求好孕棉 網友威脅退粉加諷學歷低
- 客雅溪親水 水質改善全國特優
- 中英對照讀新聞》Gov’t pushes hydrogen fuel cell cars／政府推動氫燃料電池車
- 愛黛兒開唱驚魂 粉絲心跳停止送醫
- 15歲少年偷議員座車 無照飆給警察追
- 高市植樹節贈2萬多株樹苗 90分鐘搶光
- 台大生最希望消失的歌曲 第一名就是國歌
- 國機國造有譜 全球第3大工具機廠表態技術移轉回台
- 三峽山區巨石滾落壓腿 女登山客意識清楚
- 交大就博會 半導體業最夯
- 變態男療癒恐慌 偷女內衣褲來穿
- 蕾哈娜度假辣曬豐滿半乳 網驚「黑皮膚歐陽娜娜」
- 食安頻出包 歌手老闆娘真的怒了
- 蔡英文：2025達成非核家園
- 台塑化︰明汽油降3角 柴油降4角
- 打球像玩跳格子 南投網球場破舊又不足
- 台南鐵人賽》張團畯三連霸 張婷婷雙金后
- 綺夢強勢復出？ 張敏澄清「一直都沒退出」
- 《觀察筆記》生氣了
- 陳姓女模公祭 陳母：不會阻擋梁女前來悼念
- 進香遊覽車氣爆 宮主：差點重演蝶戀花事件
- 改槍慣犯被逮 大喊：爸媽卡緊來啦
- 埔里山城馬拉松 6千選手輕鬆慢跑鄉間小路
- 「GOT7」回歸倒數1天 Jackson竟「健康突惡化」被迫休息
- 車手還有升遷制？ 警：匪夷所思
- 311震災6周年 NMB48默哀1分鐘
- 經典賽》德黑蘭領軍力抗加拿大 哥倫比亞隊史首勝開張（影音）
- 櫻花樹捐大崗國中 祖孫三代種下
- 帶小樹去旅行 千棵台灣原生樹贈高鐵旅客
- 1個讚1顆糖 始源太妍惹火中國網軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League cash said unwanted
- 灌18分「豪」穩 籃網虎頭蛇尾
- 自由廣場》各位大學校長，認識Kingman Brewster Jr.嗎？
- 經典賽》林多雙響砲 波多黎各宰墨西哥奪2連勝
- 首例！下班LINE派工作 要付加班費
- 經典賽》接界外球摔進觀眾席 普拉多展拚勁成致勝關鍵（影音）
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南部立委施壓軍中人事？ 劉世芳：絕無相關行為
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分