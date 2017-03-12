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南部立委施壓軍中人事？ 劉世芳：絕無相關行為

2017-03-12  19:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕某媒體報導南部立委向國防部施壓，介入國軍少將人事安排﹗立委劉世芳傍晚發出聲明指出，作為立法院國防外交委員會一員，除坦蕩宣誓絕無任何相關行為以外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者為何人﹖並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會委員一個公道。

今有媒體報導，南部民進黨籍立委涉入軍方人事關說，後來又有消息指涉是國防委員會成員，引發各界關注。

報導指稱施壓立委，是民進黨經常上談話性節目的南部立委，軍方也已在上周，通過這名立委薦舉人選。

劉世芳晚間發出聲明，作為立院國防外交委員會一員，她除了坦蕩宣誓絕無任何相關行為外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者為何人，並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會委員一個公道。

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  • 立委劉世芳坦蕩宣誓絕無施壓國防部人事相關行為。（資料照，記者王藝菘攝）

    立委劉世芳坦蕩宣誓絕無施壓國防部人事相關行為。（資料照，記者王藝菘攝）

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