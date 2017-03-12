說瞎話？ 反同婚牧師造假「陷害」尤美女....
2017-03-12 12:56
圖中的反同婚牧師昨日向尤美女陳情，並且遞上反同標語，尤美女接下以後僅表示「我知道了」，卻遭這名牧師造假成「尤立委支持同志教育退出校園」（圖擷取自机嘉勝臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕立委尤美女昨日受邀出席「同性議題座談會」時，台南捍衛婚姻家庭聯盟總召机嘉勝牧師在場外向尤美女遞出陳情書，尤美女收下陳情書後僅表示，「我知道了」即進入會場。不料，兩人手持陳情標語的合照，卻遭机嘉勝造假、散布為不實消息，並稱尤美女支持同志教育退出校園。
机嘉勝在臉書po出陳情時和尤美女的合照表示：「感謝尤立委支持同志教育退出校園，
今天她這麼說...」机嘉勝在照片上字「同志教育退出校園」、「認同請分享」。然而，尤美女昨日僅是接下机嘉勝的陳情標語，並且表示「我知道了」，机嘉勝「造假」的行徑也遭臉書粉絲頁「同學陣（力挺同性婚姻學生聯合陣線）」撻伐。
同學陣po文還原事實：「机嘉勝原本知會將遞交陳情書，尤美女為表善意，允諾收下，沒想到現場竟然以標語替代陳情書讓尤美女收下，營造出尤美女手拿反同標語的畫面，被机嘉勝拿去做文章。」
並且指出：「根據昨天聯合報、自由時報、中華日報的報導，尤美女收下『陳情書』之後，僅表示『我知道了，不管是在公聽會、立法院或行政院，都有聽到你們的聲音，我會再仔細考量。』並沒有如牧師所說的支持反同訴求。」
机嘉勝的po文已被許多網友抨擊：「身為牧師！公然說謊！不覺得可恥嗎？」、「騙子牧師」、「這到底是什麼教什麼樣的牧者？」
挺同臉書頁還原牧師昨日陳情的事實。（圖擷取自「同學陣（力挺同性婚姻學生聯合陣線）」臉書頁）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 夫選北市長、妻接花蓮縣長？核心人士：評估中
- 海軍飛彈撞出大裂痕 傳軍官隱匿用膠帶黏...
- 一則訊息換4小時加班費？柯：哪有這麼好賺
- 世大運月底反恐演練 憲兵、黑鷹實兵上陣
- 誰也不讓誰！他分析郝吳柱選戰策略...
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》米勒挨2轟爆4分 多明尼加逆轉勝美國
- 台灣戲劇最長壽男主角 年收6.4億元賺了28年
- 【微小說】未完成
- 哥哥個資全PO網 弟討債反挨罰9萬
- 28歲男星入伍報效國家 「漸漸習慣當兵節奏」
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/12～3/18
- 林克穎免引渡 英國檢方也看不下去
- 陳怡芬／迷宮之鳥
- SBL季後賽》老五璞園逆襲 敗給小四偷襲
- 台大生最希望消失的歌曲 第一名就是國歌
- 國機國造有譜 全球第3大工具機廠表態技術移轉回台
- 桃園高中職博覽會 獻藝撒銀彈搶學生
- （專訪）于台煙患憂鬱症厭世 癌末恩師成救命關鍵
- 布魯克林與前女友約會 老媽維多利亞全程盯梢！
- LAY缺席EXO北美等地巡演挨轟 強國網友卻大讚「愛國青年」
- NBA》戴維斯砍46分 鵜鶘延長賽險勝黃蜂3分
- 強國禁片《十年》7月進軍日本 發揚港獨精神
- 自由廣場》愛國同心會不知道的「上京」老兵
- 狠打Selina打到尺都斷了 任爸至今仍懊悔
- 超美「畫皮」！辣模花46萬刺青 讓身體變藝術品
- 〈親子會客室〉媽媽的信任 讓我學會負責
- NBA》讓球星輪休被球迷罵翻 柯爾：我也很難過
- 守護女友晶透肌 胡宇威暖男無誤
- 美46聯邦檢察官「被閃辭」
- 熱帶氣旋侵襲馬達加斯加 至少50死17.6萬人受災
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 自由廣場》評王丹對共諜案的兩點呼籲
- 懷第4胎？小S凸肚代言遭疑又有了
- 模擬火星環境 馬鈴薯發芽了
- 《謠言終結站》 大家吃的是「化學油」？ 合法添加免擔心
- 讓位遭撞肚挨轟酸刷存在感 E奶書法家：不會拿孩子開玩笑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》EPA fights oil spill near Green Island
- 進香團遊覽車疑似氣爆 司機受傷
- 賣屋簽約後想解約…仲介費得照付
- 蓋好大巨蛋 柯：棒球就會打得比較好嗎？
- 路邊脫衣曬美 女星緊身熱褲辣翻
- 高雄環保局遇駭 淪陷9天還無解
- 台灣製片籌拍真人版《阿拉丁》 強調「絕不找白人主演」
- 送玫瑰飆情歌吸金850萬 池昌旭治癒2500粉絲
- 人力荒難解決 地方頭好痛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：說瞎話？ 反同婚牧師造假「陷害」尤美女....
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分