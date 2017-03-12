說瞎話？ 反同婚牧師造假「陷害」尤美女....

圖中的反同婚牧師昨日向尤美女陳情，並且遞上反同標語，尤美女接下以後僅表示「我知道了」，卻遭這名牧師造假成「尤立委支持同志教育退出校園」（圖擷取自机嘉勝臉書頁）

2017-03-12 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕立委尤美女昨日受邀出席「同性議題座談會」時，台南捍衛婚姻家庭聯盟總召机嘉勝牧師在場外向尤美女遞出陳情書，尤美女收下陳情書後僅表示，「我知道了」即進入會場。不料，兩人手持陳情標語的合照，卻遭机嘉勝造假、散布為不實消息，並稱尤美女支持同志教育退出校園。

机嘉勝在臉書po出陳情時和尤美女的合照表示：「感謝尤立委支持同志教育退出校園，

今天她這麼說...」机嘉勝在照片上字「同志教育退出校園」、「認同請分享」。然而，尤美女昨日僅是接下机嘉勝的陳情標語，並且表示「我知道了」，机嘉勝「造假」的行徑也遭臉書粉絲頁「同學陣（力挺同性婚姻學生聯合陣線）」撻伐。

同學陣po文還原事實：「机嘉勝原本知會將遞交陳情書，尤美女為表善意，允諾收下，沒想到現場竟然以標語替代陳情書讓尤美女收下，營造出尤美女手拿反同標語的畫面，被机嘉勝拿去做文章。」

並且指出：「根據昨天聯合報、自由時報、中華日報的報導，尤美女收下『陳情書』之後，僅表示『我知道了，不管是在公聽會、立法院或行政院，都有聽到你們的聲音，我會再仔細考量。』並沒有如牧師所說的支持反同訴求。」

机嘉勝的po文已被許多網友抨擊：「身為牧師！公然說謊！不覺得可恥嗎？」、「騙子牧師」、「這到底是什麼教什麼樣的牧者？」