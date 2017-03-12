傅崐萁選北市？ 柯文哲：等發生再煩惱

2017-03-12 10:21

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨有意在2018年重新贏回縣市長選舉，外傳有意找花蓮縣長傅崑萁來參選，媒體今早詢問台北市長柯文哲對此事的看法，柯表示，等發生後再來煩惱，他現在就是把該做的事情做好，每天被媒體問這個問題，其他事情都不用做了。

由於柯曾去花蓮進行參訪，媒體也問柯對於傅崑萁的印象如何？柯表示，每個人風格不同，「（傅崑萁）霸氣十足、很有決斷力」。

由於傅崐萁為無黨籍，這也代表國民黨有意複製當初的「柯P模式」來贏回選戰，媒體也問柯的看法？柯文哲回應，通常一個模式成功，別人就會開始仿製，所以他要維持創新，要在模仿者前面創新。

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