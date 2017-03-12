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風力發電卡關 傳小英點名他「別成絆腳石」

風力發電審核進度卡關，傳小英總統點名花敬群別絆腳石。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-03-12  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕小英政府全力發展再生能源，風力發電被列為其中一項，而據報導，依現行法規，要設置一個離岸風力發電架，需要7個部會審核，蓋上一堆的官印，內政部主管海岸，牽涉到保育、鳥類棲息等，問題更複雜，以致進度緩慢，小英總統在「私下提醒」內政部次長花敬群，「不要成為再生能源絆腳石」，讓花敬群很頭大。

《上報》報導，經濟部能源局規劃2030年推800架離岸風電，不過電纜線上岸的權責單位是內政部「海岸管理審議小組」，但這小組採委員制，截至目前，有10多家風力發電公司排隊，等著接受審核後，以展開後續工作，但審核進度緩慢。

《海岸管理法》是2015年才通過的新法，內政部營建署長許文龍指最後主要核定權在經濟部能源局；但海岸管理審議委員、前國民黨立委邱文彥則表示，海底電纜內政部地政司都同意，但上岸會穿過海濱，則要水利署、地方政府核准同意；且彰濱未來有在海上有 5、6百架風力發電，要環評來研究是否影響鳥類飛行。

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