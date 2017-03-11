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民進黨讓台人信中國沒飯吃？ 網友：明明是老蔣說的...

2017-03-11  17:57

〔即時新聞／綜合報導〕常在臉書評論時事的前氣象專家李富城，今於臉書撰文指出，現在的台灣，可以說美國強、日本好，但提到中國就要說人家不如台灣，倘若誇讚中國，就會遭到井底之蛙圍剿，他痛批，「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃」，反遭網友酸爆。

李富城表示，現今的台灣，一碰到中國，就是不能誇獎他們國力增強、人民生活富裕，僅能稱他們的官員不如、科技遠落後台灣；只要一稱讚，就會遭到一群井底蛙圍攻，痛批「這不是睜眼說瞎話嗎？人家的科技已經上了太空，人家的高鐵可以輸出，人家的國防科技自己發展」，直指「民進黨真偉大，偉大到台灣人民都相信中國連飯都沒得吃」。

李富城的臉書動態內容，也被轉載至批踢踢八卦版，一票鄉民感到超狐疑，「中國沒飯吃，那不是老蔣時代說的嗎？說大陸同胞都吃樹皮」、「明明就國民黨教的，什麼解救大陸苦難同胞」，痛批李富城年紀大「精神錯亂了嗎？」才會出現「時代錯置」的行徑；也有網友笑稱，李伯伯是「在婊兩蔣時代嗎？」，反酸「這年代白痴才信」中國沒飯吃。

李富城臉書全文：

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  • 前氣象專家李富城批評，現在的台灣，可以說美國強、日本好，但提到中國就要說人家不如我方。（圖翻攝自李富城臉書）

    前氣象專家李富城批評，現在的台灣，可以說美國強、日本好，但提到中國就要說人家不如我方。（圖翻攝自李富城臉書）

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