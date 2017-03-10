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到辦公室恐嚇嫌犯曾多次生事 王定宇籲檢警嚴辦

2017-03-10  20:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾涉嫌多次在陳抗場合滋擾生事的男子楊思聖，今日涉嫌到王定宇國會辦公室騷擾恐嚇，對此，立委王定宇嚴正表示，楊嫌經常利用場合陳抗，目的就是擾亂台灣社會秩序，對於這樣目無法紀的連續犯，檢警應審慎偵辦，「是否應該聲押」，否則如何對繳稅百姓交待，維護社會治安。

王定宇表示，楊嫌曾到前總統李登輝孫女李坤儀婚禮鬧事，年金改革會鬧場，在自由廣場涉嫌歐打人，不論他是什麼身份，是否退伍軍人、幫派或統促份子，目的就是要擾亂台灣社會秩序，挑戰台灣檢警與法律，他盼望檢警正視法律嚴厲懲處，否則如何向繳稅百姓交待，如何維護社會治安。

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  • 立委王定宇嚴正表示，楊嫌連續目無法紀擾亂台灣社會秩序，檢警應正視嚴懲。（記者洪瑞琴攝）

    立委王定宇嚴正表示，楊嫌連續目無法紀擾亂台灣社會秩序，檢警應正視嚴懲。（記者洪瑞琴攝）

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