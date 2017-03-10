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中生涉共諜案 台聯疾呼：招收中生是飲鴆止渴

2017-03-10  16:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中生涉共諜一案，台灣團結聯盟呼籲陸委會立即全面審查目前所有在台中生、關閉所有學術交流管道、中止中生來台政策，許多大學面臨招生不足，不應爭先恐後招收中國學生，以中生填補招生問題，完全是「飲鴆止渴」的自殺行為。

中生周泓旭涉共諜案被聲押，台聯指出，目前中國來台就讀學位的人數，從最初的928人，至2015年已達3000餘人，若加上短期研修更達3萬人，已成國安一大漏洞及隱憂，且多所大學簽署「一中承諾書」，顯示單純的中生來台，為中共嚴密控制的謀略行動。

台聯表示，中國的《反分裂國家法》明示併吞台灣的方法即為「兩岸交流」，台、中所有交流都對台灣有害無利，相關部會應即清查所有在台中生身分，若有可疑之處應依法嚴辦或遣返，並立即關閉所有學術交流管道，中生即起應「只出不進」，逐步達成「中生歸零」目標。

台聯譴責陸委會，表示其在共諜案爆發後仍堅持「中生來台求學之政策不變」，聲稱中生來台可「促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展」，若非愚昧無知，就是「居心叵測」，「與中國同出一氣、裡應外合」以求私利。

台聯強調，為解決大學面臨招生不足困境，教育部等應提高師生比、大學轉型或退場來解決，而非放任各大學以學術交流名義，爭先恐後招收中生，以中生名額填補各校招生問題，完全是飲鴆止渴的自殺行為。

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  • 曾在政治大學就讀企管研究所的中生周泓旭，因涉嫌來台從事共諜組織發展，北院今上午裁定羈押禁見。（記者黃耀徵攝）

    曾在政治大學就讀企管研究所的中生周泓旭，因涉嫌來台從事共諜組織發展，北院今上午裁定羈押禁見。（記者黃耀徵攝）

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