爭取穆斯林旅遊市場 不能再走削價競爭老路
2017-03-10 14:47
〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局今再公布28家餐旅業者取得穆斯林清真標章，全台更有破百家業者獲得穆斯林餐旅認證，宣示穆斯林市場已成為台灣觀光的重要目標。中國回教協會表示，台灣想要爭取穆斯林旅遊市場，絕對不能再仿照中客團低價競爭的模式，因為獲認證大多是五星級飯店業者，若只去便宜的商旅或餐廳，吸引不到穆斯林旅客。
中國穆斯林協會秘書長馬超彥表示，台灣吸引穆斯林遊客的優勢在於，政府支持推動穆斯林餐旅認證，且過程中業者完全不用負擔任何費用，認證也會每年更新以維持品質；除了規劃廚餐廳旅館認證，協會也在上個月訓練超過400位導遊認識穆斯林文化，希望吸引優質的旅行團爭取穆斯林市場，別再惡性競爭破壞旅遊品質。
中國穆斯林協會專員蔡劼甫表示，台灣想爭取穆斯林觀光市場，除了友善的餐飲環境，導遊也很重要，現在台灣導遊很多英文能力都需要再提升，還包括對穆斯林文化的足夠認識。他說，過去台灣旅遊團習慣削價競爭，帶旅客去吃便宜的餐廳、住便宜的商旅，但是穆斯林的飲食需要經過認證，而取得認證的業者大多是五星級飯店，如果旅行社還是帶去一般餐廳，是不可能吸引到穆斯林的。
蔡劼甫也表示，協會提供給業者的認證很多種，像是清真穆斯林餐廳指的是餐廳經營業者及廚師皆為穆斯林，餐廳菜色都是穆斯林可以吃的餐點；穆斯林友善餐廳則是餐廳經營業者非穆斯林，但餐廳提供穆斯林專用菜單，並於專用廚房製作，與一般餐點作區隔。過去就曾發生導遊不了解其中差別，穆斯林旅客想去清真餐廳卻被帶到友善餐廳的尷尬情形。
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