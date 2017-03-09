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郝龍斌批民進黨：承認92共識有那麼難嗎?

2017-03-09  21:05

〔記者楊金城／台南報導〕參選國民黨主席的郝龍斌今天下午到學甲慈濟宮參拜，支持者大喊凍蒜。他批評民進黨「承認九二共識有那麼難嗎?」為了堅持意識形態，造成兩岸緊張，並為了討好日本人，開放日本核災食品及對沖之鳥礁的爭議讓步，關鍵就在國民黨不夠強，他發願當選主席後要讓國民黨更強、國家更好。

郝龍斌抵達學甲慈濟宮時，受到慈濟宮董事長王文宗、市議員謝財旺和大批支持者歡迎，郝龍斌持香向保生大帝祈求風調雨順、社會和諧後，走出廟埕向支持民眾表達感謝。

郝龍斌說，有人說「國民黨不倒，台灣不會好」，但國民黨輸了兩次大選，不再執政，台灣並沒有變好，像學甲虱目魚跌到每斤32元，遠低飼養成本36元，幾億元外銷不見了，原因就在於民進黨不認同九二共識，契作沒了，觀光客也不來了。

郝龍斌批評民進黨為了堅持意識形態，不願意照顧兩千三百萬人的安全、健康跟生活」，才會造成兩岸緊張，並開放日本核災食品來台，民進黨不願承認九二共識的關鍵在於國民黨不夠強，沒有在野強而有力的監督，所以「台灣要好，國民黨一定要強」。

對於國民黨主席選情，郝龍斌也說，幾次民調他都領先，是因為打正面選舉不攻擊，才能贏得藍軍和黨員的支持。

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  • 郝龍斌（前右二）拿香向慈濟宮保生大帝祈福。（記者楊金城攝）

    郝龍斌（前右二）拿香向慈濟宮保生大帝祈福。（記者楊金城攝）

  • 郝龍斌（左一）與支持者握手表達感謝。（記者楊金城攝）

    郝龍斌（左一）與支持者握手表達感謝。（記者楊金城攝）

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