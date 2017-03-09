中國對台滲透？ 國安局長證實「比過去嚴重」

國安局長彭勝竹等人今日在立院外交國防委員會備詢時證實，中國滲透比過去更嚴重。（記者張嘉明攝）

2017-03-09 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長林錫耀昨日在民進黨中常會中表示，中共滲透情況令人擔憂，將研議修《保防法》。而國安局長彭勝竹等人今日在立院外交國防委員會備詢時證實，中國滲透比過去更嚴重，不過在藍委江啟臣詢問是「何處被滲透」時，彭勝竹等人卻又回答「沒有」，讓江啟臣質疑：「大家都說沒有，到底那裡被滲透？」

國安局長彭勝竹、法務部調查局長蔡清祥、移民署長何榮村、內政部警政署長陳國恩等人今日在立院外交國防委員會備詢時，被綠委羅致政詢問「中共目前對我在台內部滲透嚴不嚴重」？彭勝竹沒有馬上做出回應，羅致政追問：「相較過去來講，是變嚴重還是減緩？」彭勝竹回答「有」，蔡清祥、陳國恩、何榮村也回答「有」，等於證實中共滲透情況確實日益嚴重。

不過藍委江啟臣隨後質詢時表示，今天來這邊的都是情報頭子，請問你們的據點有沒有被滲透？彭勝竹回答「沒有」，蔡清祥、陳國恩也回答「沒有」。江啟臣則更進一步詢問海巡署、移民署長、軍情局、政戰局有沒有被滲透，同樣得到「沒有」這答覆。

江啟臣質疑彭聖竹：「大家都說沒有，到底那裡被滲透？」強調「沒有」和「不知道」有很大的差別，情資可以不公開，但一定要掌握，江啟臣表示：「如果你連內部有沒有被滲透都搞不清楚的話，我對我們的情報工作就產生很大的質疑了。」