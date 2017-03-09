中國對台滲透？ 國安局長證實「比過去嚴重」
2017-03-09 12:50
國安局長彭勝竹等人今日在立院外交國防委員會備詢時證實，中國滲透比過去更嚴重。（記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長林錫耀昨日在民進黨中常會中表示，中共滲透情況令人擔憂，將研議修《保防法》。而國安局長彭勝竹等人今日在立院外交國防委員會備詢時證實，中國滲透比過去更嚴重，不過在藍委江啟臣詢問是「何處被滲透」時，彭勝竹等人卻又回答「沒有」，讓江啟臣質疑：「大家都說沒有，到底那裡被滲透？」
國安局長彭勝竹、法務部調查局長蔡清祥、移民署長何榮村、內政部警政署長陳國恩等人今日在立院外交國防委員會備詢時，被綠委羅致政詢問「中共目前對我在台內部滲透嚴不嚴重」？彭勝竹沒有馬上做出回應，羅致政追問：「相較過去來講，是變嚴重還是減緩？」彭勝竹回答「有」，蔡清祥、陳國恩、何榮村也回答「有」，等於證實中共滲透情況確實日益嚴重。
不過藍委江啟臣隨後質詢時表示，今天來這邊的都是情報頭子，請問你們的據點有沒有被滲透？彭勝竹回答「沒有」，蔡清祥、陳國恩也回答「沒有」。江啟臣則更進一步詢問海巡署、移民署長、軍情局、政戰局有沒有被滲透，同樣得到「沒有」這答覆。
江啟臣質疑彭聖竹：「大家都說沒有，到底那裡被滲透？」強調「沒有」和「不知道」有很大的差別，情資可以不公開，但一定要掌握，江啟臣表示：「如果你連內部有沒有被滲透都搞不清楚的話，我對我們的情報工作就產生很大的質疑了。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 大眼對小眼 回首王菲、林憶蓮不堪過往
- 父母與同志女兒斷聯繫 公司CEO帶她步上紅毯
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 花蓮農會選舉 2農會總幹事進第2輪遴聘
- 自由談》吳資政的眼淚
- 職場遇性騷擾 男女多選擇沉默
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League warns over ‘justice’
- 張智成「床上」追愛 一秒變格雷
- 試院開始審年改案 警大陣仗維安
- 春節未出勤 台鐵擬235人記大過、無人免職
- 狂戳耳朵 GD勝利搞笑曬斷背情
- 我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局
- 經典賽》美媒評不參賽的五大遺珠 王柏融上榜
- 要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴與警爆衝突
- 獨家》一顆200元的蓮霧 將引爆農民之間的戰爭
- 瓜地馬拉兒童庇護所火災 至少19人喪生
- 白沙屯媽祖教大家人生道理？ 神轎停駕都會出現這4字...
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 左右肺罹不同癌 動2次手術治癒
- 桃園抽查預售屋契約 16家全不合格
- 發展智慧城市與航太產業 中市與日本廠商簽MOU
- 李國毅疑回收舊愛 勾手溫存12時
- 新故宮運動 推國際和在地化
- 拚新南向 花旗印度負責人來台搶生意
- 經典賽》多砲熄火被鶯啄 加投聯手捕藍鳥
- 台東地區農會總幹事 李建通連任
- 變性女被拖出圍毆 當街遭活活打死
- 降雨不如預期 南部可能進入第一階段限水
- 柯市府BOT首案？》內科之心 新創育成大樓議價
- 妙麗10秒漏網鏡頭出土 艾瑪華森超崩潰
- 經典賽》江少慶這2球太犀利 球迷：有建仔的影子（影音）
- 假冒議員朋友吃霸王餐 店家無奈這樣說...
- 03/09 各報重點新聞一覽
- 三灣國小校舍停工逾半年 6班擠禮堂上課
- 全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國對台滲透？ 國安局長證實「比過去嚴重」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分