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林岱樺「放生說」延燒 前環保署長也感嘆…

2017-03-09  11:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺於上週五主持「野生動物保育法」修法協商，當時她建議民眾若不養動物，可送到地方政府收容中心或由農委會收留，協商影片也被上傳至網路，引發網友熱議。前環保署長魏國彥在臉書直言：「到底誰在雲端啊？立委的法治教育不能等」。

林岱樺在協商過程中，和林務局長林華慶槓上，因林岱樺堅持「我沒有要棄養，我告訴你說我沒有辦法」，但林華慶表示「棄養動物就是違法」，雙方言談無交集，最後林岱樺怒嗆林華慶：「局長你現在是在跟我對幹逆！」

對此，前環保署長魏國彥在臉書批評林岱樺：「到底誰在雲端啊？立委的法治教育不能等。」強調林岱樺把「棄養」說成放生，是不負責任的行為。魏國彥則呼籲農委會主委林聰賢出來說句話，「給部屬指條明路，給林務局長一條生路」。

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  • 林岱樺「放生說」持續引起熱議，前環保署長魏國彥在臉書批評：「到底誰在雲端啊？立委的法治教育不能等。」（資料照，記者叢昌瑾攝）

    林岱樺「放生說」持續引起熱議，前環保署長魏國彥在臉書批評：「到底誰在雲端啊？立委的法治教育不能等。」（資料照，記者叢昌瑾攝）

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