張炎憲全集募印計畫 蔡英文：全力支援

2017-03-08 15:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今（8）日中常會邀請吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民報告「傳承與彰顯：張炎憲教授逝世三週年全集發行計畫」。發言人張志豪轉述，主席蔡英文聽取專案報告後表示，張炎憲老師對台灣社會的貢獻，大家都非常的感念，民進黨會全力支援。

張炎憲是台灣社社長、前國史館館長，長期著力二二八事件口述研究調查，張炎憲於2014年在美國進行口述歷史資料蒐集時，心肌梗塞送醫宣告不治，享壽六十七歲。吳三連台灣史料基金會與張炎憲學生，集結張炎憲生前所發表的論文、手稿，整理後出版《治史起造台灣國 張炎憲全集》希望能對後代台灣史研究者有所助益，也為台灣邁向正常化國家目標共同努力。

蔡英文說，只要看到張炎憲老師的照片跟笑容，大家心裡都非常非常的有感覺，很高興吳三連台灣史料基金會承擔張炎憲老師紀念全集發行的責任，「這本來是我們應該大家要替張炎憲老師做的事情。」

針對發行計畫，蔡英文說，相信民進黨全黨之力應該都可以處理，所以基金會有遇到任何困難，民進黨會全力支援。張炎憲老師對台灣社會的貢獻，大家都非常的感念，「這是我們應該替他做的，更是為了世世代代的台灣人應該做的事情。」

蔡英文也向張炎憲夫人致意說，民進黨在張炎憲指導之下成長，她要再一次的表達全黨的感謝。