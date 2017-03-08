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涉超貸三寶建設？ 金管會：永豐金確有缺失

立委黃國昌提出多項質疑，並要求金管會說明，永豐疑似超貸案之金檢進度。（記者王孟倫攝）

2017-03-08  13:09

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控日前遭內部員工檢舉，疑涉及超貸三寶建設集團，立委黃國昌今天在立院財委會質詢調查進度，金管會回應，去年經過金檢後，發現永豐金在海外公司授信案件，確有缺失，目前已進入行政作業程序，一個月內會決定是否核處。

永豐金控遭內部員工檢舉，涉及超貸給三寶建設董事長的私人投資公司，其中，有擔保貸款僅19.84億元、而無擔保貸款高達20.45億元，檢舉函要求金管會必須嚴格追查。

金管會表示，該筆貸款是由永豐金的租賃子公司轉投資的海外公司貸放，即所謂「孫公司」。

立委黃國昌質詢關切本案追查進度，金管會檢查局長吳桂茂回應，去年金檢結果，發現永豐金海外公司的確有缺失，目前已移交給銀行局。而金管會銀行局長王麗娟則說明，目前已經根據檢查內容，進入行政處理程序，例如：要求永豐陳述意見，永豐金總公司是否對子公司有督導不周問題等，預估一個月內就會決定是否核處。

針對永豐金疑涉超貸，金管會銀行局長王儷娟在立院表示，一個月內就會決定是否核處。（記者王孟倫攝）

永豐金旗下租賃公司是否有違法超貸給三寶建設集團，立委黃國昌今日在立院質詢關切金管會追查進度（資料照／記者王孟倫攝）

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