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林岱樺撂狠話護放生挨轟 段宜康也怒了

民進黨立委林岱樺的「放生說」引起各界撻伐。（圖擷取自楊志達臉書頁影片截圖）

2017-03-08  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺上週在《野生動物保護法》修法的協商會議中表示，有些放生行為是出於善心，並不是惡意，因此提議「初犯者免罰」、「民眾放生的動物由農委會或地方政府收容中心收容」，並說，「不要污衊動保、放生團體」。此一說法引起各界撻伐，同黨立委段宜康也在臉書嗆聲，林岱樺的臉書頁則被許多反對者留言批評。

林岱樺在協商會中表示，一定要有專業、科學的放生，並且強調，任意放生、有破壞生態系之虞者，將按照原規範開罰50萬元到250萬元。林岱樺認為，「有些放生動物的是善良的人」，因此初犯者免罰，但應接受6小時生態教育課程。

曾以出櫃同志身分參選南市立委的綠黨楊智達，在臉書頁上傳了協商會中片段的對話，由於協商中許多人反對林的主張，林甚至數度對林務局局長林華慶開嗆，「你現在是在跟我對幹膩？」讓林華慶尷尬的表示，「委員，我們不是在討論嗎……」。

林岱樺的「放生說」，連同黨的段宜康也堅決反對。段宜康在臉書上PO文表示，「放生？放放放，放個……（助理提醒我，FB別再用這個詞。）這種協商方向，絶不能接受。不但黨團不能簽字背書；也已經要求農委會不可以讓步！」

而林岱樺在臉書專頁上最新的PO文，是她與母親的合照，雖與協商內容無關，卻仍然遭到反對她的人留言批評。一位選民憤怒的表示，「委員您好，我是高雄市民，您對毛小孩的觀點。對不起，我跟許多朋友已經不會投票給您了。同時，在影片中，也看到您的EQ管理真的很差勁。在我最愛，也是故鄉的高雄裡，我自己本人不希望有一個您這樣的政治家，抱歉了。」

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同黨的立委段宜康也在臉書上怒嗆，並且表示已要求農委會不可以讓步。（圖擷取自段宜康臉書）

楊智達轉載了協商當天的片段對話，並且附上協商的全程錄影連結。（圖擷取自楊智達臉書）

林岱樺臉書頁最新的PO文，是她與母親的合照，卻遭許多反對她「放生說」的民眾留言批評。（圖擷取自林岱樺臉書）

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