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樂天超市遭中國停業 鄉民狂酸國民黨當年競選廣告

2017-03-07  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕韓國政府部署薩德系統，引起中國政府、民眾不滿，力挺韓國政府的樂天集團受到波及，截至6日，已有23家在中國經營的樂天超市（Lotte Mart）被以「違反消防法規」為由遭下令停業。針對此事，有網友就想起過去國民黨的競選廣告「是誰，讓韓國在竊笑？」，直呼：「還好當初台灣年輕人有擋下服貿！」

這些樂天超市的停業原因，主要是違反「無關痛癢」的消防法規，包括防火門、警報器、自動灑水系統損壞等理由，相關影片和照片在中國社群網路瘋傳，不少中國網友紛紛回報自己所在地點的樂天超市被封，有不少網友更表達支持之意。

有PTT鄉民今天下午在八卦版發文，表示中國各地都在封樂天超市，讓他想起過去的國民黨競選廣告，廣告內容是說中國與韓國簽FTA，台灣正式成為亞細亞經濟孤兒，廣告中更酸說「民進黨說大陸市場不懷好意，最好別去」，有個穿韓服的女性還用力譏笑台灣。

鄉民說：「結果今天變成這樣，什麼協定都是屁，一句話說封就封！」他感嘆：「還好當初台灣年輕人有擋下服貿！求更多推讓更多人看清楚中國的真面目」；也有鄉民貼出廣告連結，笑說「FTA是經濟萬靈丹」。

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  • 截至6日，已有23家在中國經營的樂天超市因「違反消防法規」為由，遭下令停業。（路透）

    截至6日，已有23家在中國經營的樂天超市因「違反消防法規」為由，遭下令停業。（路透）

  • 不少中國網友在微博上回報樂天超市被封的情況。（圖擷取自微博）

    不少中國網友在微博上回報樂天超市被封的情況。（圖擷取自微博）

  • 鄉民在PTT發文，表示想起之前的廣告，感嘆還有台灣年輕人有擋下服貿。（圖擷取自PTT）

    鄉民在PTT發文，表示想起之前的廣告，感嘆還有台灣年輕人有擋下服貿。（圖擷取自PTT）

  • 有鄉民貼出廣告連結，笑說「FTA是經濟萬靈丹」。（圖擷取自PTT）

    有鄉民貼出廣告連結，笑說「FTA是經濟萬靈丹」。（圖擷取自PTT）

  • 鄉民想到過去的廣告。（圖擷取自YouTube）

    鄉民想到過去的廣告。（圖擷取自YouTube）

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