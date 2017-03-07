周玉蔻不滿遭判賠 怒轟：法院為財團服務！
2017-03-07 17:44
〔即時新聞／綜合報導〕媒體人周玉蔻因質疑鴻海董事長郭台銘捐3億給國民黨台北市長參選人連勝文被告，高等法院認為周僅是轉述、沒有進一步查證，應負侵權責任，今下午判周須賠郭200萬元，並刊登道歉聲明。周玉蔻在臉書上怒轟「台灣法院為財團富豪服務」。
周玉蔻在臉書頁「Coco's Channel-蔻蔻頻道」上表示：「台灣的法院果然是為財團富豪服務！司法改革已經迫不急待。」並且解釋：「郭台銘3億元捐對手一案，柯文哲市長一審出庭作證；二審台北市觀傳局長簡余晏出庭作証；柯文哲確實有在內部會議談及此事。他也証明我有向他查證。民視新聞部記者，採訪柯建銘証實柯建銘受訪説『柯p所言不假（指捐3億元给對手）』的文字記者出庭作證。居然二審法官仍然判我賠債道歉。」
周玉蔻氣憤的表示要「上訴到底，不信公理喚不回」！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台灣無意部署「薩德」 媒體爆有2原因
- 揭密！2006年美伊戰爭 美5億顆子彈「台灣製」
- 國台辦批「台獨盡頭就是統一」 林全這麼回應...
- 54％民眾不滿反貪腐成效 廉政署：與客觀數據不符
- 港媒爆台灣將買日本除役潛艦 國防部駁「沒這種事」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 巴黎時裝週 飄逸隨興
- 轉播只看10分鐘 吳宇舒遭酸「平常有關心棒球嗎？」
- 桃園區藝文特區電纜下地 3月底完成
- 仿毒品氣味 民眾：大麻像肥皂味
- 冠脂妥再爆MK479偽藥 檢提訊2嫌調查
- 中市105年房市 量縮、價持平
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-New Taipei City deputy mayor convicted of graft
- 一例一休發酵？第2季人力需求淨增加3萬人
- 「薩德」抵韓 中國警告：後果由美韓承擔
- 全球首創「輪椅歌劇院」高雄登場 輪椅族共賞天籟
- 明杰登高竟吃威而鋼 貞節險失守
- 岡山高中繁星109人上榜 錄取人數全國第二
- 《凶手誣陷》酸民罵爆梁思惠 慈母喊冤救愛女
- 好市多又見奧客！狂轉洋蔥機浪費食物引撻伐
- 曾抗拒社群平台 黃鴻升轉念變享受
- 經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）
- 破紀錄！ 心導管術救了478公克巴掌仙子
- 爆堀北真希為夫引退內幕 自責出道害家人疏離
- 案發時在家// 小模命案逆轉 閨密獲釋
- 曾志偉大馬擊敗郭富城 相隔25年再封帝
- 日職》陽岱鋼復原狀況優 3/11二軍首亮相
- 夜生活電燈泡好大！翁滋蔓媽寶缺桃花
- 解台東醫護荒 衛福部長想對策
- 陳漢典小8辦「藍Pa」 愛紗婚宴大嘴巴有望合體
- 韋禮安生日願 獨缺當人夫
- 東京食品展今登場 嘉市首度參展
- 滿州自辦「四通」座談會 怒吼將到墾管處抗議
- 性別課綱教材惹議 竹市家長赴議會陳情
- 力撇門神擋桃花 翁滋蔓自豪多人追
- 又是你！才吸毒路倒 女隔日又臉沾K他命遭逮
- 洪玉芬／黑色大地的吶喊 － 從尼羅河到剛果河
- 張宇嫁對老公 撇菸槍秒上天堂
- 媒體網友「誤判」女模案 他說冤案始於「這句話」...
- 繁星放榜 虎尾揚子高中2人上台大
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：周玉蔻不滿遭判賠 怒轟：法院為財團服務！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分