周玉蔻不滿遭判賠 怒轟：法院為財團服務！

2017-03-07 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人周玉蔻因質疑鴻海董事長郭台銘捐3億給國民黨台北市長參選人連勝文被告，高等法院認為周僅是轉述、沒有進一步查證，應負侵權責任，今下午判周須賠郭200萬元，並刊登道歉聲明。周玉蔻在臉書上怒轟「台灣法院為財團富豪服務」。

周玉蔻在臉書頁「Coco's Channel-蔻蔻頻道」上表示：「台灣的法院果然是為財團富豪服務！司法改革已經迫不急待。」並且解釋：「郭台銘3億元捐對手一案，柯文哲市長一審出庭作證；二審台北市觀傳局長簡余晏出庭作証；柯文哲確實有在內部會議談及此事。他也証明我有向他查證。民視新聞部記者，採訪柯建銘証實柯建銘受訪説『柯p所言不假（指捐3億元给對手）』的文字記者出庭作證。居然二審法官仍然判我賠債道歉。」

周玉蔻氣憤的表示要「上訴到底，不信公理喚不回」！