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媒體民調排第三 吳敦義批不準確、贊成一輪定輸贏

2017-03-07  12:04

〔記者施曉光／台北報導〕針對有媒體做民調顯示，國民黨主席參選人吳敦義目前支持度暫居第三名，吳今天上午受訪時批評媒體民調「不準確」，他強調，國民黨主席選舉是封閉性的選舉，媒體根本拿不到真正的黨員名單，對於民調結果顯示傾向綠營支持者比較支持他，吳敦義說，「這是悖逆常識」。

此外，對於另一位黨主席參選人韓國瑜提議一輪定勝負，如果第一輪投票無人過半數，由第一高票擔任黨魁，不要進入第二輪投票，吳敦義表態他也贊同這樣的想法。

吳敦義說，辦第二輪投票還要多很花錢與時間，這中間也會有不同的雜音與想像空間，這種像法國式的總統大選並非封閉性選舉，也許有其可取之處，但國民黨主席選舉是封閉性選舉，應以團結為第一，只要第一輪選舉符合公平、公正，「大家就認了」，由得到相對多數的人擔任黨魁，大家再一起來支持。

吳敦義說，他自己也有做一些民調，但面對媒體要求說明，他又強調不能透露，理由是如果透露，會影響選舉，還說「反正它的民調不是準確」，並質疑該民調不問黨員，卻去問挺綠的民眾。

對於媒體詢問這份民調是否影響他的選情？吳敦義表示，這樣的民調多少會變成某種不同型態的造勢，還說黨主席選舉與總統大選不同，「這是封閉性選舉，恐怕還是要謹慎一點﹗」

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  • 有媒體民調顯示，國民黨主席參選人吳敦義目前支持度暫居第三名，吳受訪時批評「不準確」。（資料照，記者方賓照攝）

    有媒體民調顯示，國民黨主席參選人吳敦義目前支持度暫居第三名，吳受訪時批評「不準確」。（資料照，記者方賓照攝）

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