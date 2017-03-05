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八仙撤銷停業處分「噤聲」？ 侯友宜回應了

2017-03-05  23:13

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕台北高等行政法院3月2日撤銷八仙樂園的停業處分，向來主導八仙塵爆善後事宜的新北市副市長侯友宜，至今未出面發表談話，引發外界好奇。原來侯友宜因聲帶出問題開刀治療，被迫「噤聲」。侯今晚在臉書PO文指出，自己真的沒聲音，但關於八仙塵爆，新北市不會噤聲。

據了解，侯友宜因為聲帶結節，導致說話聲音沙啞，日前開刀接受治療，市府官員對此事保密到家，一直不願證實消息，幾天來侯未出席公開行程，連八仙樂園被高等行政法院撤銷停業處分，曾怒嗆八仙董座陳柏廷「良心何在？」的侯友宜，也沒有出面受訪，引人揣測。

侯友宜今晚在臉書表示，「唉，我真的沒有聲音，醫生交代不能說話，聲帶才能快點復原」。

關於八仙塵爆事件，侯友宜強調，新北市不會噤聲，立場不變，法院撤銷停業處分當天，他們也已立即回應。

侯友宜說，不論交通部觀光局是否上訴，在司法訴訟、醫療復健、就學就業、生活照顧等各方面，他們仍然會盡最大的努力，繼續協助受害者和家屬，就像615天以來做的事一樣。

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  • 台北高等行政法院3月2日撤銷八仙樂園的停業處分，向來主導八仙塵爆善後事宜的新北市副市長侯友宜，至今未出面發表談話。侯友宜今天在臉書表示，自己真的沒聲音，但新北市不會「噤聲」，立場不變。（記者賴筱桐攝）

    台北高等行政法院3月2日撤銷八仙樂園的停業處分，向來主導八仙塵爆善後事宜的新北市副市長侯友宜，至今未出面發表談話。侯友宜今天在臉書表示，自己真的沒聲音，但新北市不會「噤聲」，立場不變。（記者賴筱桐攝）

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