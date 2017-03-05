外交挑戰嚴峻 李大維：中國將持續限縮我國際空間

2017-03-05 17:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維明天將出席立法院外交國防委員會，進行業務報告並備詢。根據外交部書面報告指出，我國外交環境目前面對的挑戰，主要是美國川普政府新人事、政策與全球佈局；以及中國將繼續採取「持續壓，加大拉」策略，限縮我國際空間，使我國對外關係面臨更嚴峻挑戰。

李大維將在報告中指出，全球局勢變動快且複雜，我國面對的主要挑戰，首先是美國川普總統新人事、新政策及全球布局。因美國是台灣在國際上最重要的盟友，美國向來高度重視東亞區域和平，而川普政府對亞太地區的戰略、安全、經貿布局以及與鄰邦的互動關係，都將對我國政經情勢與兩岸關係產生巨大影響。

另外，「中國因素」也是持續影響我國對外關係及國際參與的重大因素。李大維在報告中表示，中國對我外交工作及國際參與施加壓力始終存在，近來聖多美普林西比斷交與奈及利亞等事件，在在印證他先前所說，中國限縮我國際空間的「力道更強、手段更靈活、攻勢更綿密」，將採「持續壓，加大拉」策略，使我國未來一年對外關係面臨「更嚴峻挑戰」。

對於外界關切今年我國是否能第9度獲邀以觀察員身分出席「世界衛生大會」（WHA），李大維也在報告中重申，我方持續向「世界衛生組織」（WHO）表達盼循例受邀的立場，也將爭取友邦及理念相近國家的支持，盼持續以務實、有意義的方式參與。

李大維在報告中也提到，包括北韓試射飛彈、美國即在南韓部署薩德飛彈系統與南海緊張等，使亞太區域安全與穩定面臨威脅。另外，全球經貿保護主義聲浪升高，也影響區域經貿統合。而台灣是開放經濟體，對外貿易是經濟生存與發展命脈，全球經貿保護主義浪潮、美國宣布退出TPP與英國脫歐等重要發展，都可能影響甚至衝擊台灣對外貿易的動能及空間。