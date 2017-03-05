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歧視外勞與外籍配偶？ 總統府說話了

2017-03-05  14:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國務院公布人權報告，對於台灣在家政外勞及外籍漁工在內的外勞權益保障問題表達關切，並認為外籍和中國配偶，在台灣遭歧視。總統府今天說，政府高度重視勞工權益的保障。

總統府發言人林鶴明指出，政府高度重視勞工權益的保障，這也是為什麼過去幾個月來，執政團隊全力提升基本工資、加嚴七休一適用標準、取消移工3年必須出境1日，並解決幾個指標性個案，如今全面實施週休二日也已立法完成。除了這些提升勞動權益的成果之外，未來更必須致力於產業升級，從改善整體經濟的方向著手，讓勞動所得跟工作條件能夠不斷提升。

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  • 總統府發言人林鶴明（見圖）指出，政府高度重視勞工權益的保障。（資料照，記者方賓照攝）

    總統府發言人林鶴明（見圖）指出，政府高度重視勞工權益的保障。（資料照，記者方賓照攝）

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