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選2020總統？ 柯文哲：言之過早

台北市長柯文哲上午參訪無米樂故鄉，獲贈冠軍米，柯P夫婦品嚐冠軍米發粿，地方祝台北市政發發發。（記者王涵平攝）

2017-03-05  12:55

〔記者王涵平／台南報導〕名嘴爆料柯P若未連任就爭取2020年總統，對此，台北市長柯文哲上午表示，言之過早。

4日播出的《政經看民視》中，資深媒體人胡忠信表示，柯文哲曾對他說一定會爭取連任台北市長，如果不是他連任，就會爭取2020年總統。胡忠信說，這是柯文哲親口對他說的，「我講話負責任」。

柯P上午參訪無米樂社區時表示，這是很受不了的事，外面常常轉來轉去，太過了。

他說，是接受訪問時被問到2018年沒有連任的話有何想法，當時回答「再說、再說」，結果開始就講一大堆，實在想太多了，把今天的事情做好再說啦。

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