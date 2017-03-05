若台北市長沒連任 名嘴：柯P就爭取2020總統
2017-03-05 10:34
台北市長柯文哲被名嘴爆料，若是2018年縣市長選舉沒有連任成功，就會爭取2020年總統大選。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日被名嘴爆料，若是2018年縣市長選舉沒有連任成功，就會爭取2020年總統大選。
4日播出的《政經看民視》中，資深媒體人胡忠信表示，柯文哲曾對他說一定會爭取連任台北市長，如果不是他連任，就會爭取2020年總統。胡忠信說，這是柯文哲親口對他說的，「我講話負責任。」
立法委員葉宜津表示，如果這是柯文哲講的話，有一點恐嚇民進黨的感覺。
主持人彭文正說，這個很爆料，而且很挑撥。他還笑說，「攝影棚快停電了。」
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