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洪秀柱憲法統一說 黃國昌：多數台灣人不認同

2017-03-04  15:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量新北壘球隊今於三重疏洪重新球場成軍，時代力量黨主席兼新北黨部主委黃國昌一身球衣出席，更上場擔任指定打擊；對於國民黨主席洪秀柱昨提中華民國憲法增修條文內，明確規定「未來統一是我們的方向」，黃國昌則在臉書反嗆「無知」，今受訪時再次強調，他相信絕大多數台灣人民，絕對沒有辦法認同統一，或把台灣視為中國的一部份。

黃國昌今出席時代力量新北壘球隊成軍記者會，受訪時有媒體問及洪秀柱的憲法統一說，黃國昌表示，看憲法增修條文時，必須對當年修憲過程有進一步的瞭解，他指出1991年第一次修憲是「形式上的修憲」，主要目的是廢除萬年國會和萬年國代，由台灣人民選出國大代表，但第一屆國代在修訂憲法增修條文時，寫入一些根本脫離民主憲政基本原理的內容，這也是時代力量現在推動憲政改革的重要目標。

黃國昌強調，相信絕大多數台灣人民對於台灣未來的走向，絕對沒有辦法認同統一，或把台灣視為中國的一部分。

至於成立壘球隊是否是為拉攏青年，布局2018年的選舉？黃國昌表示今天純粹運動，不談政治，他說自己過去1年就常參加汐止、瑞芳、金山、萬里等選區的慢速壘球活動，慢壘除有助民眾參與體育運動，還能凝聚社區意識，因此黨部討論後決定成立慢壘隊，未來到各社區以求會友，增進與運動愛好者之間的連結與互動。

黃國昌說，目前球隊成員已有30多位，仍歡迎對於時代力量這套黃色制服有興趣的朋友加入，時代力量新北壘球隊除將征戰雙北各大賽事外，新北黨部也將在7月舉辦「時代力量新北盃慢速壘球錦標賽」，預計邀請80支左右的隊伍參賽。

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  • 時代力量新北壘球隊今於三重疏洪重新球場成軍，時代力量黨主席兼新北黨部主委黃國昌（中）一身球衣出席。（記者葉冠妤攝）

    時代力量新北壘球隊今於三重疏洪重新球場成軍，時代力量黨主席兼新北黨部主委黃國昌（中）一身球衣出席。（記者葉冠妤攝）

  • 時代力量新北壘球隊今成軍，時代力量黨主席兼新北黨部主委黃國昌上場擔任指定打擊。（記者葉冠妤攝）

    時代力量新北壘球隊今成軍，時代力量黨主席兼新北黨部主委黃國昌上場擔任指定打擊。（記者葉冠妤攝）

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