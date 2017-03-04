蔡正元大戰徐巧芯！柱柱姐：兄弟姊妹意見不合...

2017-03-04 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨中央政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯在網路上一來一往的「黨內互打」口水戰，身為黨主席的洪秀柱怎麼看？洪秀柱昨日出席活動時將蔡、徐兩人的爭吵解讀為「兄弟姊妹難免意見不合」。

蔡正元和徐巧芯兩人各自在臉書上批評對方，蔡正元甚至一度揚言要爆前總統馬英九的料，讓徐巧芯趕緊留言「冷靜一點！不要亂森77！」安撫。而身為黨主席的洪秀柱昨日出席活動時也對此發表看法。根據《聯合報》報導，洪秀柱對於蔡、徐二人的口水戰輕描淡寫的表示：「自己家裡兄弟姊妹難免意見不合，不要把它解讀成分裂。」

洪秀柱稱蔡正元和徐巧芯為「兄弟姊妹」，網友在PTT上吐槽：「以輩分來說，應該是像父女吵架，不是兄妹吵架。」、「如果有人說我是正元的血親我一定很難過。」