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傳清泉崗「毒兵」曾恆春演訓 基地澄清無空軍進駐

2017-03-02  23:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清泉崗空軍基地「毒兵」事件越演越烈，有媒體指稱未檢驗的官兵中，曾下恆春基地受訓，這項說法引發三軍聯訓基地不滿，嚴正駁斥「基地沒有空軍進駐，下基地的士官兵更是精挑細選，近一年內都沒有吸毒案例發生。」

三軍聯訓基地是國內重要軍事演訓基地，進行的聯勇操演是漢光演習的項目之一，每任元首都曾到場視察，當過兵的男生指的「下基地」，大多是指部隊移防駐紮在恆春、車城一帶的營區，以陸軍及海軍陸戰隊兵種為主。

這次有媒體在報導中，指出清泉崗毒品案中，「未檢驗的官兵中，很大一部分是防砲營，這個單位1月就下基地，去屏東恆春受訓」，明顯指的是三軍聯訓基地，基地政戰主任李欣洋昨嚴正聲明，「一月份並沒有任何空軍防砲營或清泉崗的士官兵進駐。」

「下基地的士官兵都是各部隊一時之選。」李欣洋指出，一月份進行的聯勇操演中，沒有任何空軍部隊進駐，過去也沒有清泉崗的部隊進駐演訓，由於聯勇操演都是採實彈射擊，進駐人員經過挑選，就怕演訓過程中發生狀況。

李欣洋指出，各部隊下基地前，都會挑選平時觀察情緒穩定、沒有特殊前科狀況的士官兵，進駐聯訓基地後，休假返營一律進行嚴格的尿液篩檢，反毒作為比一般駐地部隊嚴格，近一年來都沒有任何吸毒或持有毒品事件發生。

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  • 三軍聯訓基地是國內重要軍事演訓基地，進行的聯勇操演是漢光演習的項目之一。（記者蔡宗憲攝）

    三軍聯訓基地是國內重要軍事演訓基地，進行的聯勇操演是漢光演習的項目之一。（記者蔡宗憲攝）

  • 三軍聯訓基地是國內重要軍事演訓基地，進行的聯勇操演是漢光演習的項目之一。（記者蔡宗憲攝）

    三軍聯訓基地是國內重要軍事演訓基地，進行的聯勇操演是漢光演習的項目之一。（記者蔡宗憲攝）

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