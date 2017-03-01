人權三館簽MOU 鄭麗君：不讓加害者無限擴大

今天台北228紀念館、228國家紀念館及國家人權博物館籌備處今天簽屬合作備忘物，未來3館將密切合作整理出版檔案史料，供社會大眾參考研究。（記者鍾泓良攝）

2017-03-01 13:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕228事件滿70週年，今天台北228紀念館、228國家紀念館及國家人權博物館籌備處今天簽屬合作備忘錄，未來3館將密切合作整理出版檔案史料，供社會大眾參考研究，達到轉型正義目的。文化部長鄭麗君致詞時提到，轉型正義的意義是邁向和解，不僅是撫平受害者心中的傷痛，也才能找到真正的加害者，而不應該讓加害者無限擴大，讓部分的人背負加害者的包袱，造成社會的猜忌、不信任。

台北228紀念館、228國家紀念館及國家人權博物館籌備處分別隸屬於台北市文化局、二二八基金會及文化部。

鄭麗君表示，文化部近期已將《國家人權博物館組織法》初步研議送至行政院，希望盡速完成立法，成立台灣國家級人權教育基地。

鄭麗君表示，指出今天3館合作簽屬合作備忘錄，也是在法還沒完成之前率先推動3館的史料交流，如台北228紀念館、228國家紀念館約2300件的受難者賠償卷宗，以及人權博物館有不當審判補償基金會 所遺留下來的1067件卷宗，加上行政院也在進行政治檔案清查，將還原戰後威權統治時期的史料。

鄭麗君致詞時說，「昨天是228，但莫忘228只是一個開始」，後面的綏靖、清鄉及白色恐怖，有無數台灣前輩因此犧牲。她表示，總統蔡英文說是時候全面推動轉型正義，而轉型正義是不分左右、統獨、族群跟世代的責任，不能留給後人。

二二八基金會董事長薛化元表示，蔡英文上任以來，轉型正義是重要施政目標，無論是228或白色恐怖的受難者，所期待的就是透過轉型正義去釐清真相，更要探究責任，才能記取歷史教訓避免再犯。他認為，過去台灣最嚴重的人權案件是事件及白色恐怖，本該有統整機制才能政治人權的研究及轉型正義深化有更大的可能性。

台北市副市長陳景峻表示，台灣因為統治者威權心態、文化的衝突發生228事件及1949年戒嚴，讓台灣民主完全停滯。經過民主前輩共同打拚，創造人權普世價值，讓所有人可以呼吸自由空氣；因此認為，還原歷史真相，追查迫害民主先烈的加害者是哪些人，避免後代再次上演。