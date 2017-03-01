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8百壯士反年改 李翔宙：版本還沒出來在反什麼？

對於立法院前的「8百壯士捍衛權益行動」，退輔會主委李翔宙（見圖）親自到陳抗現場溝通並澄清謠言，他不解地反問，「國防部的版本都還沒拿出來，你們在反對什麼？」（記者方賓照攝）

2017-03-01  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕針對部分退伍軍人團體發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立院前抗議年金改革，退輔會主委李翔宙表示，自己親自前往陳抗現場溝通、澄清謠言，並強調，「國防部的版本都還沒拿出來，你們在反對什麼？」

根據《聯合報》報導，李翔宙表示，站在退輔會立場，退伍軍人的所得替代率應高於公教人員，年金改革會議作出未來年金「地板」，訂於每月25000元到32160元之間，李翔宙則認為太低。李翔宙也說，目前針對退伍軍人年金部分，外界不實謠言不少，但至今版本仍未出來，還在研議中，他也不解地問，「國防部的版本都還沒拿出來，你們在反對什麼？」

另外，有媒體報導退輔會行文榮民總醫院，要求派出醫療人員照顧「8百壯士」一事，李翔宙則說這是誤會，基於照顧榮民的立場，榮民參加對外活動，退輔會都會有應變計畫，但這次活動開始後，退輔會觀察兩天沒發現意外狀況，所以並沒有執行計畫。

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