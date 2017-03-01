內政部推老屋重建 葉俊榮：絕非為特定個案

內政部長葉俊榮強調，推動老屋重建條例是為災防，絕非針對個案。（記者芳濱照攝）

2017-03-01 10:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部推動「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，但被外界質疑有圖利財團、炒房之嫌。內政部長葉俊榮指出，雙北有超過45%的房子屋齡超過30年，且擔心下次地震會造成都市重大災情，推動修法絕對沒針對特定個案。

葉俊榮今受邀列席立法院內政委員會，審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，葉受訪指出，內政部推動都市發展，一方面非常重視災防，因此推動立法，好的、負責任的政策會繼續對外說明，但絕非為某特定個案而作，讓立法用意彰顯立法用意。

葉俊榮強調，台北、新北市約有45%的房子屋齡超過30年，在此基礎上，政府希望具體回應此問題，加速老屋重建，立法目的就是希望加速回應房屋逐漸老舊，越來越危險，他也擔心台灣要是有7級以上的地震在北部，會造成重大災情，因此希望大家支持。