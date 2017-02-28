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中正大學改名？ 校方：尊重各方意見

有相關團體要求「中正」大學更名，校方回應尊重各方意見，圖為中正大學圖書館前廣場一景。（記者曾迺強攝）

2017-02-28  16:22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕今天是228事件70周年，有相關團體要求政府應全面拆除蔣介石銅像，並要求中正大學等機構更名，達到「去蔣化」，中正大學主任秘書吳明儒回應，尊重各方意見，更名與否都不忘228於歷史的重要性。

「中正」大學當初命名，可追溯至民國75年。該校圖書館8樓陳列的資料記載，「依據民國75年10月30日行政院第2006次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」

吳明儒指出，未來無論更名與否，校方皆不忘228事件於歷史的重要性，他強調，校方一向秉持「積極創新、修德澤人」校訓，堅守政治中立、學術自由立場，對於各方意見，校方表示尊重。

中正大學可能改名，校友與在校生紛上網集思廣益新校名，包括取學術自由之意的「自由大學」、以校花為名的「紫荊大學」，也有人以「鳳梨大學」等詼諧方式命名。#

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  • 中正大學圖書館8樓陳列校史資料記載，「依據民國75年10月30日行政院第2006次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」（記者曾迺強攝）

    中正大學圖書館8樓陳列校史資料記載，「依據民國75年10月30日行政院第2006次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」（記者曾迺強攝）

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