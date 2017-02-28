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海軍敦睦艦艇抵安平港 持身分證件才能登艦參觀

海軍新型艦艇泊靠安平商港開放參觀，民眾大排長龍等候登艦。（記者王俊忠攝）

2017-02-28  11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕海軍106年敦睦遠航訓練支隊，今天來到安平商港泊靠展示，國內最新、國大的油彈補給磐石艦與一艘拉法葉軍艦、兩艘配合展出的新型飛彈快艇，都吸引大批民眾前往參觀，今、明兩天從上午9點到下午3點開放參觀。

海軍展示單位表示，今天上午9點不到，許多民眾已到商港碼頭大排長龍等候上艦參觀，參觀人潮相當多，請有意前往參觀的民眾、親子儘早到場，以免錯失參觀時機。

今上午，南市副市長張政源出席軍艦展示活動，他肯定海軍擁有最新型船艦、軍容壯盛，必能做好保家衛國任務。

海軍表示，明天下午2點還有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊與莒拳隊精彩表演，歡迎民眾到場觀賞，為維護參訪人員安全，請民眾帶身分證或可證明國民身分的有照片證件到場，如沒有我國身分證的中國人士無法上艦參觀。

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  • 海軍官校學生樂隊表演。（記者王俊忠攝）

    海軍官校學生樂隊表演。（記者王俊忠攝）

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