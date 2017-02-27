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答腔郝龍斌 王欣儀：破壞中正紀念堂可判6個月

2017-02-27  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是二二八70週年紀念日，許多人認為當年下令血腥鎮壓的蔣介石應該被究責，而紀念蔣的中正紀念堂也不應該存在。藍營內部目前盛傳二二八當天有人會去毀損中正紀念堂，台北市議員王欣儀也對此發文，揚言毀損古蹟可處6個月徒刑。

國民黨主席候選人郝龍斌昨天在臉書發文，聲稱他看到有人在號召二二八當天去破壞中正紀念堂，「我要再次提醒，中正紀念堂在我擔任台北市長、2007年時，就已經成為國定古蹟，任何人破壞古蹟都會觸犯法律、負上刑事責任。…希望大家用群眾的力量制止這種自私、破壞社會秩序的行為。」

王欣儀今天也在臉書粉絲團發文，「228到底還要被消費、泛政治化多久？提醒揚言破壞中正紀念堂者，切勿以身試法，按照新的文資法，毀損古蹟可是6個月以上的公訴罪徒刑！今也已電台北市警察局長注意，回覆將依法辦理！」

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  • 台北市議員王欣儀在臉書發文，警告破壞中正紀念堂可處6個月以上徒刑。（圖擷取自王欣儀臉書粉絲團）

    台北市議員王欣儀在臉書發文，警告破壞中正紀念堂可處6個月以上徒刑。（圖擷取自王欣儀臉書粉絲團）

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