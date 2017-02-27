假日看診查詢 被查出近一成資訊錯誤

2017-02-27 10:44

〔記者林惠琴／台北報導〕為降低急診壅塞、提高基層資源使用，衛福部健保署積極強化特約醫療院所看診時段查詢系統，讓民眾方便搜尋所在地鄰近開診的醫療院所，但民眾使用卻發現有一些問題，醫改會以228連假為例抽樣調查，也揪出錯誤率近一成，認為政府應加強把關，以免淪為做半套！

醫改會於2月20日至22日期間，利用健保署特約醫療院所看診時段查詢系統，網羅228連假開診診所，再隨機由台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都各抽出10家診所，再請志工致電詢問，結果60家有5家資訊落差，查詢結果均為2月26日早上有開診，但實際電話詢問，不是回覆該時段沒看診，就是不確定是否開診。

另還有欄位資訊兜不攏！醫改會研究員辜智芬表示，例如「長假期看診時段」欄位顯示2月26日休診、27日開診，但「特定休診日期 」欄位卻未列26日，反而列有27日，兩欄內容互相矛盾，摸不清到底有無看診。

去年醫改會調查發現，醫學中心假日急診等候看診人數比平日暴增85％，其中近6成民眾主要是因為不清楚假日哪些診所有開，對於健保署強化相關查詢系統，辜智芬給予肯定，但提醒目前開放醫療院所自行登錄，未設有把關機制，若出現上述不一致的內容，民眾仍要打電話詢問，等於失去便民美意，建議增設例如資訊錯誤就無法登錄的機制，以提高正確性。

辜智芬也認為，此系統可加入健保特約藥局服務時間，以免民眾找到地方看病，卻找不到地方領藥。

健保署醫管組專委林淑範指出，在登錄資訊方面，可能未向醫療院所說明清楚，會再加強溝通，至於健保特約藥局納入查詢一事，已向藥師公會提出，將再與藥局溝通，一旦達成共識就會整合，只是需要一些時間。

醫改會也分享經驗教民眾如何查詢，呼籲一定要先更新、使用手機必須打開GPS功能，且由於診所可能更改開診規劃，最好當天再查，別太早查，以及「長假期看診時段」 不等於「固定看診時段」，要注意看對欄位，還有別勾科別才容易查到。