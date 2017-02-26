壯大基層醫療！ 3/1起健保調高給付部分診所診察費

2017-02-26 22:14

〔記者林惠琴／台北報導〕為壯大基層醫療，衛福部健保署發布修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，主要調整西醫基層診所的部分門診診察費，增加20點至52點（每點約1元）不等；另新增兩項檢查納入健保給付，將於3月1日上路。

健保署醫管組專委陳真慧表示，因為分級醫療是重要政策，加上西醫基層診所的門診診察費已多年未調整，而去年總額協商時，有一筆20億元的額度，經與醫界取得共識，決定用於調升相關支付項目，例如每名醫師每日門診量在30人次以下，診察費從現行332點提高到352點，增加20點；山地離島地區則是每名醫師每日門診量在50人次以下，診察費從現行300點提高為352點，增加52點。

陳真慧指出，此次調整在特定診療的檢查方面，也新增血液學檢查的「連續血糖監測」、免疫學檢查的「生長刺激表達基因2蛋白」納入健保給付，分別支付4842點、800點，並將「24小時食道酸鹼度測定」的給付從1320點調升至3848點，其他尚有特定手術、治療處置費也調升點數。